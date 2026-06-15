La decisión sobre los requisitos para la Tarjeta de Transporte en Madrid ha sembrado la polémica y las reacciones políticas

Los estudiantes universitarios de otras regiones podrán tener el abono sin estar empadronados en Madrid: cuáles son

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MadridA partir este lunes es obligatorio estar empadronado en Madrid o en alguno de los municipios integrados en las zonas tarifarias E1 y E2 para obtener la Tarjeta de Transporte Público Personal (TTP, conocida como abono mensual).

Según publicó el Gobierno regional la pasada semana en el BOCM, la medida se aplica desde hoy, en desarrollo de lo previsto en la normativa vigente. Hasta el momento, el uso del conocido abono transportes no requería estar empadronado.

Los municipios incluidos en el uso de la tarjeta

La relación de municipios incluidos en el uso de la tarjeta está disponible en la página web del consorcio y son:

Madrid

Ávila

Cuenca

Guadalajara

Segovia

Toledo

Aquellos usuarios que tengan en la actualidad la tarjeta o la tenga que renovar, y no estén empadronados, no podrán hacerlo. Es decir, tampoco podrán renovarla aquellos que la extravíen y la tengan que solicitar de nuevo.

En el caso de los que sí lo estén, la condición de residente se acreditará mediante certificado de empadronamiento en la que refleje la residencia del solicitante en alguno de los municipios anteriores, el solicitante deberá aportarlo o autorizar su consulta.

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Ayuso defiende la medida

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido que la Comunidad solo va a aplicar la ley del Consorcio Regional de Transportes, que desde 2011 dicta "que las tarifas que recogen los distintos abonos sean destinadas a los contribuyentes madrileños".

"Esto no afecta a los usuarios de provincias limitrofes con las que tenemos convenio. Y responde a otra realidad, el contribuyente madrileño sufraga con sus impuestos el 90% del transporte público, lo utilice o no lo utilice", ha defendido.

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Además, ha subrayado que el suburbano se sigue modernizando y ampliando y hay que pagar también las nóminas de los trabajadores del servicio de "uno de los mejores transportes públicos del mundo" y "hay que pagarlo".

Más Madrid exige la retirada del empadronamiento para el abono transporte

Más Madrid ha exigido la retirada del requisito del empadronamiento para el abono transporte incluido por la Comunidad desde este lunes y ha acusado al Ejecutivo autonómico de "usar la burocracia para excluir y hacer la vida más difícil".

Se trata de una Proposición No de Ley (PNL), a la que ha tenido acceso Europa Press, registrada por la formación regionalista después de conocerse las nuevas instrucciones del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) para la expedición de este título.

Esta medida afecta a la expedición de las TTP-personales, "tanto las nuevas como sus duplicados" y solo podrán ser solicitadas por empadronados en la región y algunas poblaciones de Castilla-La Mancha y Castilla y León.

Renfe exige reunión de comisión de seguimiento

Renfe ha mostrado su rechazo a que la Comunidad de Madrid exija desde este lunes empadronamiento para poder solicitar el abono transporte, algo que "genera desigualdades y segregación" en el acceso a esta prestación, y ha exigido una reunión de la comisión de seguimiento.

Así lo ha trasladado la compañía ferroviaria en un comunicado en el que califica de "injustificables" estas restricciones que "van en contra del objetivo de reducir el uso del coche" y ha recalcado que no ha estado ni "comunicada ni consensuada" con la compañía, cuyo servicio de Cercanías está incluido en el abono.

La compañía ha cargado contra el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) porque la política de movilidad debe centrarse en "reducir el uso del coche y fomentar el transporte público, sin discriminar por el lugar de empadronamiento".

La queja de Óscar Puente: "Desincentiva el uso del transporte público"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, también se ha pronunciado sobre esta polémica medida: "Es una medida regresiva que desincentiva el uso del transporte público, y supone un reconocimiento de que el gobierno de la comunidad es incapaz de dimensionar el servicio suficientemente. Mientras, otros apostamos por el billete único", afirmaba en sus redes sociales.