El estrés vacacional existe: cómo evitarlo y disfrutar del merecido descanso

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'La mirada crítica' ha consultado con la nutricionista Rosana Carrión cómo plantarle cara al estrés vacacional.

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Las vacaciones son la época del año más esperada por todos, pero muchas veces estos días se convierten en un auténtico estrés y no conseguimos descansar.

El estrés vacacional existe. Organizar viajes, expectativas creadas, conciliar, descontrol de horarios y comidas y el calor, convierten la época estival en una de las más complicadas para muchas familias.

Rosana Carrión, nutricionista, del estrés vacacional: "El estómago es una de las partes que más sufren

'La mirada crítica' ha consultado con Rosana Carrión, nutricionista, en qué consiste este estrés vacacional y cómo nos afecta: "El estómago es una de las partes que más sufren. El estrés nos afecta en esa zona mayoritariamente, ya que los cambios de horario, el estrés por los preparativos o el cambio en la alimentación, lo convierten en una parte débil".

Sobre cómo podemos disminuir estos efectos negativos, Rosana ha dicho: "Habría que tener una alimentación y unos horarios más organizados, además de un poco de actividad", ha explicado en directo.