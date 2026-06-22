Víctor de Aldama ha hablado sobre Pedro Sánchez como el 'número uno' de la trama y afirma que "estaba informado de todo"

Víctor de Aldama, entrevista completa: "El señor Rodríguez Zapatero irá a la cárcel y el señor Pedro Sánchez detrás de él"

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Víctor de Aldama ha reconocido en una entrevista con los presentadores Carlos Franganillo y Ángeles Blanco para Informativos Telecinco que "Pedro Sánchez estaba informado de todo" sobre la trama del 'caso mascarillas' del que finalmente la Justicia ha decidido suspender los cuatro años y medio de prisión a los que se le habían condenado.

Aldama ha animado al ministro José Luis Ábalos, condenado a 24 años y tres meses de prisión, a confesar toda la verdad, explicando que "fue coaccionado por Zapatero a las órdenes de Pedro Sánchez. Él tiene la oportunidad de, en otras causas, porque quedan otras causas como Obras Públicas, financiación ilegal del partido o Plus Ultra de poder colaborar con la Justicia".

El empresario vuelve a "señalar" una vez más al presidente del Gobierno, cuyo nombre "aparece en informes de la UCO como el 'número uno': "A referencia de lo que dijo el jefe de anticorrupción, se estaba refiriendo a que no es el número uno en la 'trama mascarillas', obviamente no lo es. Pero yo me estoy refiriendo y sigo diciendo que el presidente del gobierno es el número uno en todo, es el número uno de la trama, estaba informado de todo".

"Zapatero irá a la cárcel y Pedro Sánchez detrás de él"

En la entrevista, Aldama ha confirmado que "seguirá colaborando más" con la Justicia, como ya hizo cuando entregó al juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, un sobre afirmado que tenía información sobre una presunta financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista y aunque ha confesado que "sigue en secreto de sumario" por lo que no puede revelar qué tipo de pruebas había en ese sobre, pero insiste en la "imputación de Zapatero".

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“Obviamente puede estar imputado más cosas que llegarán. Yo ya he apuntado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero igual que he imputado al señor Pedro Sánchez y como se ha demostrado, la Justicia funciona en este país. Zapatero irá a la cárcel y Pedro Sánchez detrás de él”.

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Unas palabras muy duras contra el presidente del Gobierno al que ha llamado en varias ocasiones durante la entrevista 'número uno', pero sin aclarar qué tipo de información tenía ese sobre que entregó al juez y que todavía está siendo investigado, pero Aldama asegura que podría enviar a la cárcel tanto a Rodríguez Zapatero como al propio presidente del Gobierno".