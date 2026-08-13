Este jueves, 13 de agosto, el actor alcanza 46 años de vida, y por ello, su pareja le ha dedicado una emotiva carta a través de las redes sociales

Álex González publica su primer beso junto a Carla Virgós en la felicitación de su cumpleaños: "Hoy celebramos tu vida"

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Álex González celebra este jueves, 13 de agosto, su 46 cumpleaños en uno de los momentos más especiales de su vida personal. El actor atraviesa una etapa dulce junto a Carla Virgós, con quien mantiene una relación que, pese a haber dejado de ser un secreto, ambos han tratado de preservar lejos de los focos.

Con motivo de esta fecha tan señalada, la creadora de contenido ha hecho una excepción y ha abierto por completo su álbum personal para dedicarle unas románticas palabras a su pareja.

La joven ha compartido varias fotografías y vídeos en los que aparece junto al protagonista de 'Toy Boy', mostrando una faceta de su relación hasta ahora poco habitual. Abrazos, besos, momentos en plena naturaleza, junto al mar y la montaña forman parte de este particular homenaje al actor, incluido un vídeo en el que ambos aparecen bailando frente a un espectacular atardecer a orillas del mar.

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Junto a estas instantáneas, Carla ha querido expresar públicamente lo que Álex significa para ella. "Feliz cumpleaños a mi persona favorita y mi compañero de aventuras. Por muchos más amaneceres juntos, bailes en la playa, aventuras de montaña y de mar, risas, deporte y muchísimo amor. Eres un regalo para todos los que tenemos la suerte de compartir la vida contigo. Te quiero", ha escrito en el 'post' de Instagram.

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La publicación supone también algo poco habitual de su intimidad. Desde que comenzaron los rumores sobre su romance, ambos han procurado mantener su relación en un discreto segundo plano. De hecho, el actor siempre ha sido reservado a la hora de hablar públicamente de su vida sentimental.

Los detalles de su relación

Su relación empezó a hacerse evidente a comienzos de este año, después de que ambos compartieran imágenes tomadas en los mismos lugares durante un viaje a Bali, aunque sin posar juntos.

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Durante semanas, fueron alimentando los rumores con fotografías y publicaciones independientes, pero que dejaban entrever que se encontraban juntos. Finalmente, durante el pasado mes de abril, el actor dio un paso poco habitual y confirmó públicamente su relación.

Lo hizo, además, con motivo del cumpleaños de Carla. Álex publicó entonces un vídeo en el que ambos aparecían juntos en Bali, disfrutando de un espectáculo de fuegos artificiales que terminaba con un apasionado beso. "Hoy celebramos tu vida… Y yo tengo la suerte de formar parte de ella", escribió el intérprete. La respuesta de Carla no dejó lugar a dudas: "Te quiero con todo mi corazón".

Desde entonces, aunque han compartido alguna que otra imagen juntos, han seguido manteniendo una línea bastante discreta. Por eso llama la atención que ahora sea Carla quien haya decidido mostrar una recopilación tan personal coincidiendo con los 46 años del actor.