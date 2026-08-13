La Aemet ha informado de que a partir del viernes se producirá una bajada de temperaturas con tormentas

El pronóstico de la Aemet un día antes del eclipse: estabilidad en casi todo el país y nubes en Cantabria y Galicia

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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha previsto que a partir de este viernes la formación de una DANA propiciará un "cambio de tiempo" que traerá chubascos y tormentas intensas en zonas del interior peninsular y un descenso progresivo y "notable" de las temperaturas.

Lo ha señalado en una nota informativa difundida hoy mediante sus redes sociales. En ese mensaje, el organismo anticipa ese cambio meteorológico "después de un prolongado periodo de tiempo caracterizado por las altas temperaturas generalizadas y por la presencia de tormentas principalmente en zonas del tercio oriental peninsular".

"A partir del viernes, la formación de una DANA, a partir de una vaguada atlántica, que se situará durante el fin de semana en el entorno de la península, propiciará un cambio de tiempo consistente en la formación de chubascos y tormentas intensos en amplias zonas del interior peninsular", explica.

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Por qué bajarán las temperaturas

Por otra parte, agrega que "la masa de aire subtropical de niveles bajos, cálida, seca y con polvo en suspensión será reemplazada por otra, de origen atlántico, más fresca y limpia dando lugar a un descenso progresivo de las temperaturas hasta alcanzar valores más propios de estas fechas".

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De esta manera, el viernes por la tarde "la vaguada atlántica se acercará al oeste peninsular evolucionando a DANA al final del día" y por la tarde se producirán tormentas en amplias zonas del interior, salvo del cuadrante suroccidental, que derivarán en chubascos y rachas de viento fuertes, acompañados de granizo.

Las más intensas se prevén en el entorno del sistema Ibérico y en zonas del interior oriental peninsular, donde la intensidad de los chubascos y de las rachas de viento podrá ser muy fuerte. Además, la Aemet puntualiza que si bien las temperaturas comenzarán a bajar en la mitad noroeste y centro peninsulares, todavía hay avisos bastante generalizados.

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La entrada de una DANA

Durante este fin de semana, la agencia prevé que "con la DANA situada en el interior peninsular, los chubascos y tormentas serán bastante generalizados, aunque menos probables en zonas del suroeste de la Península y de Galicia, y afectarán también a Baleares". De nuevo, la intensidad de los chubascos y de las rachas de viento será fuerte en general y muy fuerte de forma muy local, aunque Aemet admite que es difícil precisar en estos momentos las zonas concretas.

Igualmente considera probable "la formación de granizo, incluso de tamaño grande (mayor de 2 cm)" y anticipa que las temperaturas descenderán "de forma notable, sobre todo el sábado, alcanzando unos valores próximos a los normales". La nota matiza que "el día álgido de este episodio, en principio, será el sábado, tanto por la extensión e intensidad de las tormentas como por la magnitud del descenso térmico".

Y a partir del próximo lunes, si bien hay "una considerable incertidumbre acerca de la evolución de la DANA", la predicción contempla que la probabilidad de tormentas generalizadas disminuirá "claramente" y las temperaturas iniciarán "una recuperación aunque sin alcanzar, durante los días siguientes, los valores previos".