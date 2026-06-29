Sasha reside en Cataluña, desde donde está haciendo todo lo posible para ayudar a su madre e hija en Venezuela

Última hora en Venezuela tras los terremotos: se registra una potente sacudida de 5.1 en la zona devastada

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En España hay miles de personas con historias tan dolorosas como las que se están viviendo en las calles de la localidades venezolanas más afectadas por los terremotos. Vecinos de diferentes partes del país esperan respuestas desde la lejanía y tratando de ayudar como sea posible.

Entre lágrimas y sin poder dormir aún por lo que siguen viviendo muchos de sus seres queridos en Venezuela, personas como Sasha en Cataluña, no se separa del teléfono, gracias al que puede tener noticias de que su familia, aunque en la calle, están vivos.

Ve en imágenes como su madre trata de proteger a la hija pequeña de Sasha, entre sábanas y algo de manta con la que protegerla del suelo que tanto desconfían. Los que consiguen dormir han elegido hacerlo en las calles, alejados de lugares que puedan venirse abajo en cualquier momento, pero si situación no les ha dejado más remedio.

Los vecinos de Sasha han montado un campamento

Lo perdieron todo en uno de los sucesivos terremotos que ha hecho que zonas como La Guaira haya quedado reducida a escombros y como la madre y la hija de Sasha, están sus vecinos que, "han montado un campamento en la calle" donde pasan las noches tratando de poder descansar algo.

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Sasha hace videollamadas todos los días, a cada rato con su hija, feliz de que pueda estar hablando con ella y con su madre, pero rota de ver que lo han perdido todo y de que está tan lejos de ellas. Como esta venezolana hay muchos otros en España, tratando de llegar de una manera u otra a sus seres queridos y queriéndoles proteger desde otro país.

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Aunque puedan estar comunicados, la desesperación de ver cada vez más muertos y heridos y de saber que debajo de los escombros quedan muchas personas que siguen sepultadas entre los escombros, inquieta a quienes tratan de salir hacia delante y animar a los más afectados en la tragedia.