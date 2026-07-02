Casi 1,2 millones de inmigrantes han pedido regularizarse y el 50 % tiene permiso temporal

El número de solicitudes presentadas al finalizar el plazo son más del doble de las previstas por el Gobierno

El Supremo plantea llevar a la justicia europea el proceso de regularización de migrantes: más de un millón de solicitudes ante una "medida necesaria"

Compartir







Alrededor de 1.174.000 personas han presentado su solicitud para la regularización extraordinaria de personas migrantes de las cuales medio millón han sido ya tramitadas, lo que conlleva la concesión de una primera autorización temporal para residir y vivir en España.

Más del doble de lo previsto

Las cifras, adelantadas por la Cadena Ser confirmadas a Europa Press por fuentas cercanas al proceso, superan en más del doble las previsiones del Gobierno que había estimado en unas 500.000 el número de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes a la regularización extraordinaria de migrantes concluyó este martes 30 de junio, tras más de dos meses desde que el Ejecutivo impulsó el proceso y pese a las presiones de las organizaciones sociales para conseguir una ampliación.

PUEDE INTERESARTE El endurecimiento de la regularización de migrantes: los plazos y los requisitos para los solicitantes

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tiene previsto informar este jueves sobre el desarrollo del proceso en una comparecencia de los secretarios de Estado de Migraciones y de Seguridad Social y Pensiones, Pilar Cancela y Borja Suárez, junto con la secretaria general de Inclusión, Elena Rodríguez.