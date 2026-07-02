La titular de la sección de instrucción del tribunal de instancia número 25 de Madrid ha acordado el sobreseimiento provisional de esta causa

Gonzalez Amador aporta fotografías de sus vecinos donde aparecen periodistas cerca de su edificio

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MadridLa magistrada que investiga a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha archivado la causa en su contra por enviar el nombre y los apellidos de dos informadores del periódico El País, al no ver indicios de un delito de revelación de secretos.

La titular de la sección de instrucción del tribunal de instancia número 25 de Madrid ha acordado el sobreseimiento provisional de esta causa, en la que Rodríguez fue denunciado por enviar el 19 de marzo de 2024 a un chat de periodistas la foto de dos informadores de El País, su nombre y apellidos en un mensaje en el que indicaba que habían estado "acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras" y adjuntando una foto.

Miguel Ángel Rodríguez no envió en su mensaje datos de carácter reservado, sostiene la magistrada

En su auto, la magistrada apunta a que a que Rodríguez no envió en su mensaje datos de carácter reservado y que no ha quedado acreditado que estos datos o la imagen de los informadores fueran obtenidos de forma ilícita, como sospechaban y denunciaron el PSOE y el periódico, ya que la información no fue obtenida por los agentes policiales que identificaron a los periodistas, sino por la foto enviada por un vecino.

La magistrada archiva la causa después de que la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, ratificase el pasado martes, en su declaración como testigo, la versión que dio Rodríguez: que fue el novio de la presidenta madrileña quien le envió una foto que le mandó un vecino, a quien identificó. También aportó más imágenes que recibió aquel día.

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Miguel Ángel Rodríguez estaba investigado por un mensaje que fue enviado unos días después de conocerse que la pareja de Díaz Ayuso había sido denunciado por la Fiscalía por un fraude fiscal de unos 350.000 euros.

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Esa misma jornada un agente de paisano había pedido a los dos periodistas que se identificasen mientras hacían una investigación sobre la vivienda de la presidenta madrileña y su pareja.

Tras las diligencias practicadas, la jueza no considera vinculados ambos hechos y acepta la versión que dio el jefe de gabinete de Ayuso, que negó que la Policía le diese esos datos y relató que fue "un vecino enfadado" quien envió la foto, si bien después precisó que fue González Amador quien reenvió la imagen.

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Rodríguez subrayó que ya conocía a los informadores, negó que hubiese "revelación de secretos" y dijo que se limitó a comentar en un chat que esos dos periodistas "estaban molestando a los vecinos y a menores de edad" junto a la vivienda de la presidenta regional.

La magistrada recalca que "dejando fuera el contenido del mensaje enviado", la instrucción no permite mantener, que como inicialmente entendían las denuncias, que los datos de los periodistas "hubieran sido obtenidos de la información recibida por parte de los agentes policiales que les identificaron ese día en la vía pública".

Fuera de las "inexactitudes, del tono o de las expresiones utilizadas por su emisor" entiende la magistrada que el mensaje enviado por Rodríguez "no contiene dato reservado o de carácter personal de los dos periodistas afectados", cuyo nombre y apellidos e imagen están además publicados en la web de su medio.

De esta forma, la jueza cierra una investigación que abrió siguiendo la orden que la Audiencia de Madrid le dio para admitir a trámite la denuncia interpuesta por el PSOE y la querella presentada por los dos periodistas del diario El País, tras haber rechazado la magistrada en un primer momento abrir causa.

El PSOE recurrirá el archivo de la causa contra Miguel Ángel Rodríguez

Por su parte, la secretaria de Organización del PSOE-M, Pilar Sánchez Acera, ha anunciado que el partido recurrirá el archivo de la causa contra Miguel Ángel Rodríguez: "No vamos a permitir que los presuntos delitos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se archiven por la puerta de atrás", ha declarado Sánchez Acera en un vídeo remitido a los medios y donde ha apuntado que el archivo "es lo que parece".

En la misma línea, Sánchez Acera se queja de haberse enterado de la decisión de la jueza instructora por los medios, pues "no se ha notificado por el juzgado".