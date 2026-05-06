El jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, afirma que fue la pareja de la presidenta quien le pasó la foto de los dos periodistas

Reabren una causa contra Miguel Ángel Rodríguez por revelación de secretos

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Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha negado en el juzgado que cometiera revelación de secretos al difundir en un chat datos de dos periodistas, sobre los que ha asegurado no le informó la Policía, sino que les reconoció en una foto que le reenvió el novio de Ayuso porque "un vecino enfadado" se la había enviado antes.

Rodríguez ha declarado este miércoles como querellado por presunta revelación de secretos al enviar a un chat datos de dos periodistas -sus nombres, apellidos y una foto- que habían sido identificados por un policía en las cercanías del domicilio de Isabel Díaz Ayuso el 19 de marzo de 2024.

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La titular de la sección de instrucción del tribunal de instancia número 25 de Madrid citó el pasado mes de marzo para este miércoles a Rodríguez "en su condición de denunciado y querellado", así como a los dos periodistas de 'El País' perjudicados, a otro profesional de este medio y al director general de seguridad de la Comunidad de Madrid.

Miguel Ángel niega el supuesto delito de revelación de secretos

Se trata de las primeras declaraciones en esta causa, que la magistrada abrió en marzo por orden de la Audiencia Provincial, que determinó que -en contra de lo que estipuló la jueza- había que admitir a trámite la denuncia interpuesta por el PSOE y la querella presentada por los dos periodistas. Los dos informadores se han ratificado en lo denunciado, mientras el periodista que firmó informaciones relativas a esos hechos ha defendido lo publicado, han informado a EFE fuentes presentes en la declaración.

Por su parte el máximo responsable de seguridad de la Comunidad de Madrid ha declarado que no tuvo nada que ver con lo que se investiga, ya que ni recibió ni transmitió información sobre los periodistas. Ha precisado que entre los agentes que les identificaron y él hay cargos intermedios, policiales. Miguel Ángel Rodríguez ha declarado durante aproximadamente media hora y ha contestado a todas las partes, negando el supuesto delito de revelación de secretos.

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En su primera declaración ante los medios ha explicado él se limitó a comentar en un chat que dos periodistas "estaban molestando a los vecinos y a menores de edad" junto a la vivienda de la presidenta regional, y de hecho él se enteró porque le envió una foto de los dos informadores "un vecino enfadado porque habían molestado a su hija".

Al salir y ser preguntado por si la jueza le ha pedido que identificara a ese vecino, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso ha precisado que fue el novio de la presidenta, Alberto González Amador, el que le envió esa foto. "Un vecino le manda a él la foto y él me la reenvía a mí", ha aclarado. "Me habré expresado mal, porque no creo haya muchos vecinos en ese edificio que tengan mi teléfono", ha dicho irónicamente, tras lo que ha añadido que "lo más importante es que no fue la Policía".

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La denuncia contra el jefe de gabinete

Rodríguez ha reiterado que no le hace falta nadie "para reconocer a dos personas que conozco" y ha afirmado que "el Partido Socialista mantiene la denuncia para esto, para que me vean entrar en el juzgado y parezca que soy culpable de algo", ha afirmado. Y ha dejado claro que nunca habló con la Policía de este asunto, y de hecho no se enteró de que varios agentes habían identificado en la calle a esos periodistas hasta "después", y ni siquiera sabe qué policías son. "Son dos personas que firman cada día en su periódico, no es ningún secreto... ¿dónde está el secreto?", se ha preguntado.

Por su parte su letrada, Blanca Alguacil, ha explicado al término de las declaraciones que esta defensa está contenta el resultado de las declaraciones practicadas este miércoles porque confirman que hubo delito. La denuncia contra Miguel Ángel Rodríguez relata que envió el 19 de marzo de 2024 a un chat de periodistas la foto de dos informadores de 'El País', su nombre y apellidos en un mensaje en el que indicaba que habían estado "acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras".

Ese mismo día, un agente de paisano había pedido a los dos periodistas que se identificasen mientras realizaban una investigación sobre la vivienda de la presidenta madrileña y su pareja. El mensaje se envió unos días después de conocerse que la pareja de Díaz Ayuso, Alberto González Amador, había sido denunciado por la Fiscalía por un fraude fiscal de unos 350.000 euros.