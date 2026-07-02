José María Bisbal, hermano mayor del artista, permanece en silla de ruedas desde 2023 tras desaparecer en Almería y, según él, sufrir una negligencia médica

Primeras palabras de David Bisbal tras la muerte de su padre: "Sabemos que en el cielo seguirás siendo un luchador"

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David Bisbal ha protagonizado una de las entrevistas más personales de los últimos años. El cantante almeriense, que siempre ha protegido con celo su vida privada, se ha sincerado durante su conversación con Oso Trava en 'Cracks Podcast', donde ha hablado de dos de los momentos más duros que ha vivido su familia: el fallecimiento de su padre, José Bisbal, y la delicada situación de su hermano José María tras el grave accidente que sufrió en 2023.

Aunque ha preferido mantener la discreción sobre el estado de salud de su hermano, el artista sí ha querido compartir cómo ha afrontado la familia este complicado proceso. "No me gustaría hablar mucho de este tema porque es durillo y creo que es mejor que el protagonista sea quien hable de esas cosas", ha explicado cuando ha sido preguntado por José María.

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A pesar de ello, el cantante ha querido lanzar un mensaje de optimismo y ha asegurado que, aunque todo lo ocurrido ha sido "muy difícil", su hermano continúa luchando. "Creo que está en un momento en el que no se ha rendido y va a seguir luchando", ha afirmado.

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El accidente que cambió la vida de José María Bisbal y su apoyo

José María Bisbal ha permanecido alejado del foco mediático desde el grave accidente que sufrió en abril de 2023. Su desaparición durante unas 30 horas en Roquetas de Mar generó preocupación hasta que finalmente fue localizado con una grave lesión medular.

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Tras recibir atención médica, permaneció ingresado durante varios meses en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, donde inició un largo proceso de rehabilitación. Desde entonces utiliza una silla de ruedas y continúa centrado en su recuperación.

El intérprete de 'Ave María' apenas ha hablado públicamente sobre este delicado episodio, por lo que sus últimas declaraciones han supuesto una excepción marcada por la emoción y la prudencia.

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Más allá de la situación personal que atraviesa José María, el artista ha querido reconocer públicamente el papel decisivo que ha desempeñado en su carrera artística.

Bisbal ha recordado que su hermano fue una "persona clave" y quien le animó a presentarse al casting de 'Operación Triunfo' cuando él todavía formaba parte de la orquesta Expresiones. Según ha relatado, José María no dudó en recorrer cientos de kilómetros para facilitar que pudiera acudir a la prueba que cambió su vida para siempre.

Después del éxito del concurso, también dejó su trabajo para convertirse en su representante personal y acompañarlo durante los primeros años de una carrera que no ha dejado de crecer.

El artista también ha recalcado, emocionado, que una de las mayores enseñanzas que ha recibido de su hermano ha sido la disciplina. "Antes, cuando llegábamos a la discográfica, los planes eran interminables, estaban desordenados y no tenía tiempo ni para comer. Viajaba conmigo, dejó a su familia. Me ayudó mucho a organizar el trabajo, a decirme a qué hora levantarme o a pedirme una pasta para controlar el peso, que me quedaba muy delgado en las giras".

El dolor por la muerte de su padre

Asimismo, Bisbal ha hablado del fallecimiento de su padre, José Bisbal, quien falleció el pasado mes de febrero después de convivir durante años con alzheimer.

"Fue duro, la verdad. Fue duro los primeros días, las primeras semanas. Sufría más por mi madre que por mí mismo. Antes yo me acordaba de mi padre, por supuesto, todas las semanas, pero es que desde que se fue, todos los días cuando me despierto aparece en mi mente", ha narrado.

Precisamente por todo lo que ha vivido durante los últimos años, ha asegurado que ahora quiere dedicar todavía más tiempo a su madre y crear recuerdos junto a ella, junto a Rosanna Zanetti y sus hijos.

"Me queda mi mamá, tengo que hacer algo para que ella siempre esté con sus nietos. Quiero estar con mi madre, hacerle fotos, vídeos, que después se vea guapa, alegre y darle cariño", ha sentenciado.