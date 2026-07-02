Yolanda Díaz muestra su apoyo a Begoña Gómez: “Es una mujer con vida propia, no solo la esposa del presidente”

La vicepresidenta segunda del Gobierno celebra la bajada del desempleo

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El paro baja en 28.739 personas durante el mes de junio, situándose por primera vez desde enero de 2008 por debajo de los 2,3 millones de desempleados.

'La mirada crítica' ha hablado en directo con Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, quien ha valorado positivamente estos datos: "Los datos son muy positivos para nuestro país. Por fin bajamos de los 2,3 millones de parados y tenemos unas cifras de desempleo muy positivas. Además, solo 159.000 jóvenes están en situación de desempleo, el dato más bajo de la serie histórica. Las políticas públicas, la reforma laboral y la subida del salario mínimo han ayudado a que la situación del empleo mejore muchísimo".

La vicepresidenta también se ha pronunciado sobre la situación actual de Sumar: "Nuestro espacio político ha sido capaz de transformar este país. Si Sumar no estuviera en el Gobierno, no tendríamos la reforma laboral, ni la subida del salario mínimo, ni muchas de las medidas que han cambiado la vida de la gente. Hemos impulsado cambios increíbles. Nuestra línea roja está en la financiación irregular".

Yolanda Díaz: "La corrupción es gravísima en nuestro país"

Sobre los casos de corrupción, Díaz ha señalado: "La corrupción es gravísima en nuestro país. No entiende de partidos, es un delito y uno de los principales problemas que erosionan la democracia. El presidente del Gobierno ha comparecido y ha dado explicaciones, pero creo que todavía queda muchísimo por hacer para combatir la corrupción".

Por último, ha querido dedicar unas palabras a Begoña Gómez: "Todo mi cariño y mi solidaridad para el presidente del Gobierno, para su familia y para Begoña Gómez. No hablo de la esposa del presidente, sino de la señora Begoña Gómez. Se habla de ella constantemente como la mujer del presidente, cuando es una persona con vida propia, y creo que no deberíamos tratarla únicamente desde esa condición".