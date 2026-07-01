El juez Portillo, sobre la regularización de inmigrantes: “El Supremo podría suspenderla de forma provisional”

El magistrado explica que el Tribunal Supremo estudia desde hace meses los recursos contra el proceso de regularización

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El Gobierno pisa el acelerador con la regularización extraordinaria de inmigrantes ante el riesgo de que el Tribunal Supremo pueda paralizar el proceso. El Gobierno ya prepara sus alegaciones para defender la medida, mientras la oposición habla de "pucherazo" e "ingeniería electoral", una postura que contrasta con la que el propio PP mantuvo hace años y que ha provocado la indignación del Gobierno.

Desde el Partido Popular presionan para que el Tribunal Supremo suspenda cautelarmente la regularización, mientras el Ejecutivo confía en responder a través de la Abogacía del Estado.

‘La mirada crítica’ ha hablado con el juez Portillo, quien explica por qué las instituciones europeas no han cuestionado este proceso: "En materia de extranjería, cada Estado es soberano para regular esta cuestión como mejor considere. Incluso las regularizaciones extraordinarias no vulneran, por sí mismas, el derecho comunitario".

Juez Portillo: "lo más probable es que acabe planteando una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea"

Además, explica que el Tribunal Supremo lleva meses analizando los recursos presentados contra el decreto: "El Tribunal Supremo lleva muchos meses estudiando los recursos que se han presentado contra esta regularización. Ahora se plantea la posibilidad de que determinados aspectos de este proceso puedan ser contrarios al derecho europeo, por lo que lo más probable es que acabe planteando una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Eso no significa que la regularización vaya a suspenderse automáticamente, pero sí podría tener esa consecuencia. Si el Supremo decide consultar al tribunal europeo, la resolución se retrasaría y existiría el riesgo de que se consoliden situaciones irreversibles. Por eso está sobre la mesa la posibilidad de acordar una suspensión cautelar mientras se resuelve el procedimiento".

Por último, se pronuncia sobre el argumento del Gobierno de que las personas regularizadas solo podrán trabajar en España: "Sobre el papel es así, pero no es una medida realista. No existen controles fronterizos entre la mayoría de los países de la Unión Europea. Una persona que obtenga un permiso de residencia en España podrá desplazarse a Francia o a cualquier otro país del espacio Schengen y nadie podrá controlar si regresa o si acaba trabajando de forma irregular en otro Estado miembro".