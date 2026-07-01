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Vox ha defendido la petición presentada por su formación ante la Junta Electoral Central para suspender el actual sistema de voto por correo desde el extranjero, al considerar que no ofrece las garantías necesarias para preservar la integridad del proceso electoral. El diputado de Vox, José María Figaredo, ha hablado con el el programa de 'La Mirada Crítica' y explica que: "El procedimiento vigente es un sistema totalmente opaco, que no se sabe, no se puede acreditar que el voto que se envía a un elector sea efectivamente emitido por ese elector”.

Figaredo ha afirmado que, tras la modificación del procedimiento, los españoles residentes en el extranjero reciben la documentación electoral directamente en su domicilio, sin necesidad de identificarse previamente para solicitarla. Por ello, esta circunstancia impide verificar tanto la identidad del votante como la autenticidad del sufragio. “Tú no tienes que acudir con un DNI para solicitarla; recibes la documentación, rellenas el sobre y lo depositas en Correos”, ha señalado durante la entrevista.

José María Figaredo, diputado de Vox: "Tú no tienes que acudir con un DNI para solicitarla; recibes la documentación, rellenas el sobre y lo depositas en Correos”

El diputado también ha sostenido que la denominada cadena de custodia del voto queda comprometida porque el proceso depende de los servicios postales de cada país. En este sentido, puso como ejemplo a países como Cuba, Bolivia o Venezuela, argumentando que el Estado español no puede supervisar el recorrido de la documentación electoral: “No es lo mismo un funcionario de Correos de España que un funcionario de Correos de Cuba o de Venezuela; España no puede garantizar ese cauce”.

Figaredo también ha comparado este sistema con el voto por correo en España, donde recordó que recientemente se reforzaron los controles tras un recurso presentado por Vox. Según ha explicado, ahora es obligatorio acreditar la identidad tanto al solicitar como al depositar el voto, una medida que, ha afirmado, responde a las irregularidades detectadas en anteriores procesos electorales: “En España existen infinitos controles más que en el extranjero”.