Con esta norma se iguala al feto desde el primer día de su concepción con el de un bebé nacido

Alberto Núñez Feijóo promete implantar a nivel nacional la ley del concebido no nacido de Isabel Díaz Ayuso

Compartir







El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, promete extender a nivel nacional la ayuda a los concebidos no nacidos si sale como presidente del Gobierno. Esta normativa, que ya se ha aprobó en la Asamblea de Madrid, es aplaudida por Vox y criticada por los partidos de izquierdas.

Con esta norma, se iguala al feto desde el primer día de su concepción con el de un bebé nacido. Tan solo se necesita el informe médico que se hace en un médico público o privado y se sube a la sede electrónica. Ese concebido no nacido ya contabiliza desde ese momento para obtener ayudas económicas en las que el número de hijos condiciona los beneficios administrativos.

La ley se aprobó la semana pasada en la Asamblea de Madrid

El pasado jueves el pleno de la Asamblea de Madrid aprobó, con el voto a favor del PP y Vox, la ley promovida por Ayuso para reconocer al concebido no nacido o 'nasciturus', a efectos administrativos, como un miembro más de la unidad familiar. Al texto original se han añadido unas enmiendas del PP para homogenizar las ayudas, poder modificar la misma por decreto y para habilitar otras vías administrativas para quienes no puedan presentar las solicitudes vía telemática.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín defendió que que se trata de una ley "a favor" que no va "en contra de nadie ni de nada" y que "no colisiona con ningún otro texto legal, solo con los prejuicios de algunos miembros de la izquierda y la ultraizquierda".

"Reconocer al concebido no nacido es una iniciativa sensata, útil y necesaria. Porque no hay causa más justa, más necesaria y más digna que la defensa de la vida y el apoyo a la familia donde crecerá", reivindicó. Madrid se convierte en la primera de España en establecer el reconocimiento con carácter general al concebido no nacido, ya que la normativa vigente en Galicia contempla una previsión similar, aunque circunscrita exclusivamente a las familias numerosas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Cuatro días después, Feijóo promete extender la ley a nivel nacional. La izquierda advierte que igualar la vida de un feto con la de un hijo nacido confronta con el derecho al aborto y piden más ayudas para los hijos ya nacidos. La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, afirmó que su formación estudiará "todas las vías" para denunciar la ley del concebido no nacido.