La plataforma Reactiva PSOE asegura que el descontento interno no deja de crecer y reclama que Pedro Sánchez abandone la dirección del partido y convoque elecciones

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Emiliano García-Page ha concedido una entrevista en la que ha vuelto a mostrarse crítico con el PSOE. Sin embargo, ya no es una voz aislada. Cada vez son más las personas que cuestionan el rumbo del partido.

Este fin de semana se ha reunido en Barcelona la plataforma Reactiva PSOE, integrada por militantes que discrepan de la política de pactos del partido y que también se muestran críticos con la gestión de Pedro Sánchez y del presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

'La mirada crítica' ha hablado en directo con Roberto González, miembro de Reactiva PSOE, quien ha asegurado que el descontento interno no deja de crecer: "Hay muchos críticos dentro del partido y también muchos exmilitantes que ya no entienden nada de lo que está pasando".

Roberto González: "Es necesario que el PSOE vuelva a ser un partido democrático, limpio y abierto"

González ha explicado cuál es una de las principales reivindicaciones de la plataforma: "Pedimos que Pedro Sánchez dé un paso a un lado, convoque elecciones y también un congreso del partido, pero apartándose de la dirección. Es necesario que el PSOE vuelva a ser un partido democrático, limpio y abierto, porque ahora mismo no lo es".

Durante la entrevista, Ana Terradillos le ha preguntado quién debería sustituir a Pedro Sánchez al frente del PSOE. Sin embargo, Roberto González ha evitado señalar a un posible candidato: "Esto no va de nombres, sino de proyectos. Lo más importante es el país. Primero hay que construir un proyecto y después elegir a las personas. Primero el país y luego el partido".