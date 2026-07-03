Cuca Gamarra exige la dimisión de Marlaska: “La situación es insostenible”

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Cuca Gamarra, la vicesecretaria del PP, ha pedido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras la imputación de la directora general de la Guardia Civil, y ha asegurado que los responsables señalados evidencian la implicación del Gobierno en la investigación: “Solo cabe una conclusión, y es que los siguen manteniendo porque desde Moncloa se es parte también de esta estrategia”. Además, ha considerado que “solo cabe la dimisión del ministro y el cese inmediato tanto de la directora general como del DAO”, al calificar la situación de “insostenible”.

En la entrevista con 'La Mirada Crítica', Cuca Gamarra ha sostenido que la investigación judicial refleja una posible actuación organizada para “desestabilizar y obstaculizar la acción de la justicia”. “No podemos olvidar que hablamos de una cloaca”, ha declarado, en referencia a los últimos acontecimientos. La vicesecretaria popular también ha asegurado que los hechos conocidos son de “máxima gravedad” y ha defendido que: “En España nadie está por encima de la ley”. En este sentido, ha señalado que, “si se puede demostrar y hay indicios, perfectamente”, cualquier persona, incluido el presidente del Gobierno, podría ser investigada por la Justicia.

Gamarra ha insistido en que las acusaciones se apoyan en la investigación impulsada por la Fiscalía Anticorrupción: “Estos no son bulos, estos son el resultado de esa investigación de la Fiscalía Anticorrupción”. Asimismo, ha reclamado responsabilidades también a la ministra de Defensa por su vinculación con la Guardia Civil y ha pedido que impulse el relevo de los responsables afectados: “La ministra de Defensa también tiene una responsabilidad de instar el cese".

Cuca Gamarra, la vicesecretaria del PP: "“No es un pacto para ser presidente, es un pacto para dar estabilidad a Andalucía durante los próximos cuatro años”

La dirigente popular también se ha pronunciado sobre el acuerdo alcanzado entre el PP y Vox para la investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla en Andalucía. Gamarra ha rechazado que el pacto suponga una victoria de Vox y ha defendido que responde al resultado de las elecciones: “Lo más importante es que los andaluces hablaron y dieron un mandato para conformar un Gobierno estable”. Además, ha subrayado que “no es un pacto para ser presidente, es un pacto para dar estabilidad a Andalucía durante los próximos cuatro años” y ha defendido que el contenido del acuerdo es “absolutamente transparente”.

Cuca Gamarra también ha respondido a las críticas del PP sobre la ley de nietos. La vicepresidenta ha sostenido que el problema empieza en una instrucción administrativa que, a su juicio, excede lo aprobado por las Cortes: “Tenemos una instrucción aprobada por una directora general que va mucho más allá de lo que la ley de Memoria Democrática aprobó”. Por ello, ha reclamado al Gobierno “explicaciones” y ha pedido que “se aplique lo que la ley dice, ni más ni menos”.