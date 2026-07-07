Pedro Sánchez ha contestado a Feijóo sobre sus declaraciones del absentismo laboral a través de redes sociales

El aumento de bajas laborales lleva a reclamar que la Seguridad Social asuma los 15 primeros días: "Es un problema económico grave"

Compartir







El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cuestionado a quienes llaman "cáncer" a las bajas laborales o proponen que los trabajadores enfermos "cobren menos" y ha instado a defender los derechos de los trabajadores.

"Quien llama "cáncer" a las bajas laborales y propone que los trabajadores enfermos cobren menos deja claro de qué lado está", ha escrito Sánchez en un mensaje en 'X', recogido por Europa Press. Asimismo, ha asegurado que el Gobierno está "del lado de quienes madrugan, trabajan y merecen protección cuando la salud les falla", ya que "los derechos no se recortan, se defienden".

Sánchez responde así al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien ha afirmado este martes que el absentismo es un "cáncer que no podemos pagar" y ha cuestionado que un trabajador de baja cobre lo mismo que cuando está trabajando.

La propuesta de Feijóo

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo ha señalado la necesidad de "apostar por el talento". Feijóo ha advertido de que España no puede "seguir liderando el paro juvenil" y ha señalado que, ante el "problema de mano de obra" en diversos sectores, la FP dual "es la única opción". A su entender, "mientras no tengamos más gente estudiando FP que en la universidad, no vamos a ser un país competitivo".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por lo que respecta a los estudios universitarios, ha apelado a la implantación y adaptación de grados para "realmente responder a la robótica, a la inteligencia artificial, a la cuántica, a la biotecnología". También ha incidido en la importancia de abordar el "sorprendente" absentismo laboral. "Que casi 1.200.000 personas no acudan a trabajar todos los días es algo que España no se puede permitir y Euskadi tampoco", ha señalado.

"Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, ¿qué quieren que les diga? Si, además, la Administración Pública considera que un ciudadano puede darse de baja y no ir a trabajar sin justificación y sigue teniendo el mismo sueldo y las mismas prestaciones, entonces pasa lo que ocurre, pero este absentismo no se sostiene", ha advertido.