Claudia Barraso 08 JUL 2026 - 20:44h.

La infanta Sofía ha pronunciado su primer discurso en una intervención pública en la entrega de ayudas 'Docentes Referentes'

Las caricias de Felipe VI a Sofía, el orgullo de Leonor y cómo la reina Letizia coge la mano de su hija tras el discurso: así arroparon a la infanta

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La infanta Sofía protagonizó este miércoles un hito histórico en su trayectoria institucional al pronunciar su primer discurso público en Zaragoza. La Familia Real asistió al completo a la primera edición de la entrega de las ayudas "Docentes Referentes" de la Fundación Ibercaja, un acto en el que la infanta ejerció por primera vez como presidenta de honor de la entidad.

La hija menor de los reyes comenzó su discurso saludando a su familia, como ha hecho su hermana en otros eventos: "Majestades, autoridades, queridos docentes, buenas tardes. Conocí a Baktay cuando ella tenía seis años y yo, ocho. Fue en esas tardes de domingo de peli en casa que nunca se me quitó de la cabeza esa escena. Baktay cogía unos huevos a escondidas para cambiarlos por un cuaderno medio roto en un mercado polvoriento y encima no le llegaba el trueque para añadir ¡un lápiz!".

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La infanta hizo referencia a una escena de la película 'Buda explotó por vergüenza', confirmando que al ver, cuando solo era una niña, esa escena, fue al día siguiente al colegio "con ánimos renovados cada mañana a mi clase de tercero de Primaria": "Estamos aquí hoy porque nos importa la educación. Y quiero deciros que cuando me he puesto a leer y leer y leer sobre lo que significa la educación, con todas sus derivadas, he comprendido lo inabarcable que es y la enorme complejidad que contiene".

"Nadie elige enseñar por dinero o por reconocimiento"

La Fundación Ibercaja ha organizado este evento en el que quiere recalcar la importancia al trabajo de muchos profesores, poniendo "a su disposición herramientas e ideas, creando redes y comunidad, para que los docentes españoles sigan contribuyendo de manera decisiva al desarrollo y al progreso de nuestra sociedad a través de la educación"

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"Nadie elige enseñar por dinero o por reconocimiento, lo sabéis bien vosotros… Y todos, también los más jóvenes, somos conscientes de que hay problemas: acoso escolar, pérdida de autoridad, retribuciones cuestionadas, abandono escolar, ratios en las aulas, alumnado con necesidades especiales, burocracia excesiva, financiación, inclusión educativa".

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Haciendo referencia a algunos problemas que se lleva denunciando durante años en el sistema educativo, la infanta hizo referencia a unas palabras del profesor Carlos López Otín, confirmando que "educar va más allá de hablar de educación, del sistema educativo, es demasiado amplio, porque concierne demasiadas cosas".

De la misma manera, ha hecho referencia a ese "agotamiento que llevan denunciando muchos profesores, pero defendiendo su importante labor que "nos ayuda a comprender el mundo y a desarrollar un criterio propio sobre la realidad, a crear nuestra propia mirada esperanzada y entusiasmada".

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La visita a La Cogullada

"Y esta mañana lo he comprobado aquí, en La Cogullada: he visto esa misma mirada en nuestros Docentes Referentes. No son sólo transmisores de conocimientos: son maestros que acompañan a sus alumnos. Diego, Clement, Belén, Cristian, Mercedes, los accésits: a todos, enhorabuena".

Sin embargo, y más allá de hablar de "metodologías variadas y nuevas pedagogías, del debate sobre la IA en educación, de la diferencia entre alfabetización digital y educación digital, de educar en valores, de los sistemas de evaluación, de la pertinencia de insistir más en habilidades y destrezas o estructurar los currículos en torno a las humanidades y la filosofía, de la atención y la memoria y la concentración y la capacidad cognitiva", ha querido volver a recalcar la importancia de la labor de los profesores.

"A mí me parece que la profesión del docente es de un valor y una relevancia que van más allá de lo estratégico y que entra en lo esencial. Y más allá de modas pedagógicas o de coyunturas o necesidades del mercado, más allá de si los alumnos prestamos más atención a un 'ree'l de no sé quién que a una explicación en clase, más allá del ruido, hay un día, en nuestra clase, en nuestra infancia que nunca se olvida. Un día en el que, cuando aún seguimos teniendo capacidad de asombro, una profesora, un profesor, nos dice algo que se queda aquí dentro, enganchado para siempre".

"Muchos pensamos que la vuestra es una de las mejores profesiones del mundo, que debería valorarse mucho más, que comporta una gran responsabilidad, que siembra hoy con esperanza. Y por eso merece respeto, recursos y todo el reconocimiento. Estas ayudas, esta comunidad docente que hoy inicia un camino, son muestra de ello. Y por eso agradezco que me hayáis acogido para que mi primera intervención en púbico forme parte de ese recorrido. Muchas gracias".