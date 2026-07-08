Claudia Barraso 08 JUL 2026 - 20:31h.

La infanta Sofía recibió el caluroso cariño de su familia tras terminar su primera intervención en público

La princesa Leonor reaparece por sorpresa junto a la infanta Sofía en Zaragoza para apoyarla en su gran día: los detalles

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Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, han acudido a Zaragoza para acompañar a la infanta Sofía en su primer discurso oficial, enmarcado en la clausura de la primera edición de 'Docentes Referentes', una iniciativa de Fundación Ibercaja que reconoce e impulsa proyectos educativos innovadores.

Se trata del tercer acto en solitario de la infanta Sofía quien, durante la mañana ya ha visitado algunas de los talleres en los que han participado los docentes finalistas en el Monasterio de Cogullada, en Zaragoza. Ha estado acompañada por la princesa de Asturias, Leonor de Borbón y Ortiz, que ha aparecido por sorpresa para arropar a su hermana y ambas han conocido algunos de los proyectos impulsados por los docentes finalistas y compartido con ellos distintos espacios de trabajo y encuentro.

La Infanta Sofía es presidenta de Honor de 'Docentes Referentes', expresando así el respaldo de la Corona a la educación como pilar esencial del progreso y la cohesión social en España. Igualmente, es la primera Presidencia de Honor que ejerce en una iniciativa institucional, lo que subraya su compromiso con la educación y la juventud.

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Gestos, caricias y aplausos de su familia

Entre una larga ovación de aplausos, la Infanta Sofía terminaba el discurso con el que ha hecho su primera intervención en público, bajo la atenta mirada no solo de los presentes, sino también de sus padres, el rey Felipe VI y la reina Letizia y su hermana, la princesa Leonor.

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Al bajar del escenario le esperaba la familia real ansiosa por volver a encontrarse con ella. Muy orgulloso, su padre fue el primero en incorporarse del asiento para agarrarla de la mano junto a la princesa. Muy sonrientes la estrecharon el brazo mientras ella volvía a su asiento y seguía siendo aplaudida también por ellos, que no dejaban de sonreír mientras la miraba con ojos de orgullo y felicidad.

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La mirada de orgullo de Letizia a Felipe VI

La infanta, todavía nerviosa, pero ya en su asiento, miraba a quienes la sonreían de la emoción de haberla escuchado pronunciar su primer discurso frente al público. La reina Letizia le dijo algo mientras seguía aplaudiéndola, muy seguramente felicitándola por su maravillosa intervención, para después girarse a su marido sonriente de ver a su hija pequeña en un acto muy importante para ella.

“Majestades, autoridades, queridos docentes”, así empezó el esperado discurso, como el que varias veces ha pronunciado su hermana en otro tipo de eventos, primero dirigiéndose a su propia familia y no pudiendo evitar sacar una sonrisa al mirarlos y dirigirse hacia ellos. “Agradezco que me hayáis acogido para que primera intervención en público forme parte de este recorrido”, terminaba agradeciendo a la Fundación y sin poder evitar volver a sacar la misma sonrisa que al comenzar sus palabras.