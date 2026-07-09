El ministro de Exteriores responde a las amenazas comerciales de Donald Trump y defiende que la relación entre España y Estados Unidos sigue siendo beneficiosa para ambos países

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Donald Trump arrancó la cumbre de la OTAN calificando a España como un "aliado terrible" y amenazando con romper las relaciones comerciales con nuestro país. Sin embargo, al término del encuentro, el presidente estadounidense suavizó su discurso y aseguró que España se había redimido tras comprometerse a realizar un importante esfuerzo en materia de defensa.

'La mirada crítica' ha hablado en directo con José Manuel Albares, ministro de exteriores, quien ha restado importancia a las primeras declaraciones de Trump: "Después hizo unas declaraciones totalmente distintas. No vamos a estar siempre comentando comentarios. Cuando uno hace política exterior tiene que mirar la realidad, y la realidad es que la relación entre España y Estados Unidos es mutuamente beneficiosa".

José Manuel Albares: "España cumple con aquello a lo que se compromete"

El ministro también ha defendido la fortaleza de los lazos entre ambos países: "Estados Unidos tiene un superávit comercial con nosotros, es uno de los principales destinos de las inversiones españolas y compartimos un tratado sobre el uso conjunto de las bases que también beneficia a Estados Unidos. Nuestra relación es buena en lo económico, en lo comercial y en ámbitos como la cultura o la educación. Es una relación muy sólida".

Por último, Albares ha respondido a las críticas sobre el gasto en defensa: "España cumple con aquello a lo que se compromete. Fue otro Gobierno, el de Mariano Rajoy, el que adquirió el compromiso del 2%, pero este es un Gobierno serio que siempre asume los compromisos de España".