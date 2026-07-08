Juan Bravo sale en defensa de Alberto Núñez Feijóo tras la polémica por su propuesta sobre las bajas laborales

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Alberto Núñez Feijóo ha abierto un nuevo frente político tras poner el foco en las bajas laborales. El líder del PP ha asegurado que, si llega a La Moncloa, impulsará medidas para combatir el absentismo y ha planteado que quienes incurran en un uso fraudulento de las bajas no cobren el 100 % de su salario.

Las reacciones no han tardado en llegar. Pedro Sánchez ha criticado las palabras de Feijóo, al igual que otros miembros del Gobierno y los sindicatos.

'La mirada crítica' ha hablado en directo con Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda del PP, quien ha defendido las declaraciones del presidente del PP: "Lo que explicó el presidente fue el posible fraude que se pudiese producir en ese absentismo. No parece lógico que quien cometa un fraude cobre el 100 % del sueldo".

Juan Bravo: "Ahora, con 2025 cerrado, supera los 33.000 millones, lo que equivale a la mitad del presupuesto de Educación"

Además, Bravo ha comparado la evolución del coste del absentismo en los últimos años: "En 2018 el coste para los españoles era de 14.000 millones de euros. Ahora, con 2025 cerrado, supera los 33.000 millones, lo que equivale a la mitad del presupuesto de Educación o a una tercera parte del de Sanidad".

Juan Bravo también ha planteado algunas medidas para reducir el absentismo laboral: "El Gobierno reconoció en 2024 que esto era un problema, pero no ha tomado medidas. Los sindicatos lo admiten, la patronal también y existen estudios que proponen soluciones. Lo primero es el diálogo social, como hizo Feijóo en Correos, donde consiguió reducir el absentismo. También planteamos la incorporación parcial al trabajo, siempre siguiendo el criterio médico, entre otras medidas. Hay que proteger tanto a quienes trabajan como a quienes realmente están enfermos".