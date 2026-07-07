Santiago Abascal, sobre Pedro Sánchez: “Solo tiene un destino: el banquillo”

Santiago Abascal analiza la relación de Vox con el PP, defiende el último acuerdo alcanzado en Andalucía y advierte de que su partido abandonará los gobiernos autonómicos si no se cumplen los pactos.

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La relación entre Santiago Abascal y Alberto Núñez Feijóo ha estado marcada por los acercamientos y los desencuentros. PP y Vox han tenido que entenderse para formar gobiernos, como ocurrió en cinco comunidades autónomas tras las elecciones de 2023, donde los de Abascal fueron clave para garantizar la estabilidad de los gobiernos.

Este lunes, Santiago Abascal ha visitado el plató de 'La mirada crítica', donde ha valorado el último acuerdo alcanzado entre Vox y el PP en Andalucía: "Nosotros estamos satisfechos y creo que el señor Moreno Bonilla también debería estarlo. Hemos afrontado cuatro procesos electorales que se planteaban como un campo de minas para Vox y hemos salido reforzados en los cuatro. Ahora tenemos más influencia en las políticas que queremos impulsar".

El líder de Vox también se ha pronunciado sobre la propuesta de implantar la denominada prioridad nacional en el acceso a determinadas prestaciones: "Nosotros defendemos el sentido común. Si una persona está en riesgo vital, no le vamos a preguntar cuál es su nacionalidad. Pero eso no significa que todo el catálogo de prestaciones sanitarias tenga que estar al servicio de cualquier persona de África, porque esa sanidad la pagan los españoles con sus impuestos".

Además, Abascal ha reflexionado sobre el margen de actuación de Vox en los gobiernos de coalición: "No tenemos la fuerza que nos gustaría. Quienes nos votan quieren que seamos más contundentes y que hagamos más cosas, pero no podemos por el apoyo que tenemos. Aceptamos el resultado de las elecciones y respetamos a nuestros socios de gobierno. Ahora bien, saldremos de los gobiernos si no se cumplen nuestros compromisos".

Santiago Abascal: "No hay ninguna purga interna en Vox. Las denuncias que hay fracasan"

Por otro lado, el líder de Vox ha vuelto a cargar contra Pedro Sánchez por los casos de corrupción que afectan a su entorno: "No tengo ninguna duda de que a un señor le rodee tanta corrupción en su entorno familiar y político y que él no sepa nada. Creo que Pedro Sánchez solo tiene un destino: el banquillo".

Preguntado por Ana Terradillos sobre si se ve como vicepresidente en un hipotético Gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo, Abascal ha sido tajante: "Nosotros nos presentamos a las elecciones para ganarlas, pero después somos demócratas y respetamos el resultado. Si la pregunta es si me veo de vicepresidente, la respuesta es no, porque yo me presento a la Presidencia del Gobierno".

Por último, Abascal ha negado que exista una crisis interna en su partido: "No hay ninguna purga interna en Vox. Las denuncias que hay fracasan. Hay gente que se va, pero yo no me voy a quedar solo, porque cada vez tengo más apoyo político y electoral. Vox está en su mejor momento político, nunca ha habido un momento mejor que este. Tenemos más apoyo social que nunca y creo que eso es por algo".