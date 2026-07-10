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Alberto Núñez Feijóo ha abierto un nuevo frente político tras poner el foco en las bajas laborales. El líder del PP ha asegurado que, si llega a La Moncloa, impulsará medidas para combatir el absentismo y ha planteado que quienes hagan un uso fraudulento de las bajas no cobren el 100 % de su salario.

'La mirada crítica' ha hablado en directo con Mónica García, ministra de sanidad, quien ha comenzado su intervención acordándose del incendio de Los Gallardos: "Estamos consternados. Es una noticia absolutamente terrorífica y queremos trasladar nuestras condolencias, todo nuestro dolor y nuestro pesar a los familiares de las víctimas y a todas las personas afectadas".

La ministra también ha respondido a las declaraciones de Feijóo sobre las bajas médicas y el absentismo: "Afectan a la reputación de los profesionales sanitarios, que son quienes prescriben esas bajas. Las bajas y las altas médicas son un acto médico, pero también afectan a la reputación de los trabajadores, a los que se está llamando vagos y jetas".

Mónica García: "Se está señalando a esas personas, insinuando que si han pedido una baja es porque son unos jetas"

Además, ha acusado al PP de mezclar dos conceptos distintos: "Están confundiendo las bajas laborales con el absentismo. El absentismo es lo que hizo la señora Ayuso cuando se fue a México o lo que hizo el señor Mazón cuando estaba en El Ventorro. Eso sí es absentismo de tus responsabilidades".

Por último, ha asegurado que las palabras del líder del PP suponen un señalamiento hacia los trabajadores que están de baja: "Se está señalando a esas personas, insinuando que si han pedido una baja es porque son unos jetas o quieren eludir sus responsabilidades. Se está poniendo en duda un acto médico y eso es muy grave. La primera pregunta que deberíamos hacernos es por qué la gente enferma".