Feijóo ha afirmado que las críticas demuestran que va por buen camino

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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este sábado que le dan igual las críticas y las últimas polémicas que ha suscitado por sus opiniones sobre el absentismo laboral o la 'ley de nietos', y ha afirmado que las críticas demuestran que va por buen camino.

"¿Sabéis lo que os digo? Que me da igual porque yo estoy aquí para dar debates valientes y para dejar un país mejor para los jóvenes como vosotros", ha apuntado en el cierre del XVI Congreso de Nuevas Generaciones del PP.

Que le critiquen asegura que demuestra que va "por el buen camino"

Que le critiquen ahora, ha añadido, es "razonable" y demuestra que va "por el buen camino".

Estos días, ha relatado, han sido "muy interesantes" y le han criticado, por ejemplo, por cuestionar que millones de personas puedan obtener la nacionalidad de un día para otro "sin las garantías necesarias y por encima de los límites legales que se habían fijado", ha recordado en referencia a su opinión sobre la conocida como 'ley de nietos'.

Le han criticado también, ha dicho, por defender una España "en la que el absentismo laboral fraudulento no se consienta sino que se persiga" y por "defender" que el Gobierno pueda ayudar a aquellas personas que vayan a ser padres antes de que un niño nazca.

"No llevo toda mi vida dedicándome a la política y al servicio público para llegar al Gobierno de España y conformarme con lo que heredo", ha apuntado el líder del PP.

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El pasado martes en Bilbao Feijóo afirmó que el absentismo laboral en España "no se sostiene" y supone "un cáncer que no podemos pagar", ya que cuesta "más de 30.000 millones de euros y el déficit de la Seguridad Social son 70.000 millones".

Por otro lado, el pasado 29 en una entrevista en EsRadio acusó a Sánchez, de "fabricar" votantes a través de la conocida como 'ley de nietos', que da la nacionalidad a descendientes de españoles, ya que con los votantes actuales "no le salen las cuentas"