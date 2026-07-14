Pactos de Estado cada vez que hay un incendio que acaban en cenizas

Los incendios provocan en los políticos una hermandad que viene acompañada de palabras como cooperación, unidad, colaboración entre administraciones públicas.

Los técnicos alertan del nuevo escenario de los incendios: "Hay que tener planes de autoprotección"

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Se cumple siempre el mismo sistema. Los incendios provocan en los políticos una hermandad que viene acompañada de palabras como cooperación, unidad, colaboración entre administraciones públicas. Pero esa sintonía da paso en cuestión de horas a un nuevo desencuentro. Pero antes, el presidente propone un pacto de estado, apuesta por articular un gran acuerdo frente a la emergencia climática. La oposición dice que presentará ella su propia propuesta. Ocurre tras todos los incendios, pero la realidad es que todas estas propuestas acaban convertidas en cenizas. Y se sigue sin hacer gran cosa para evitar los incendios.

En el Partido Popular desconfían de una propuesta que Sánchez ya ha ofrecido sobre los rescoldos de otros fuegos. En agosto de 2025, durante su visita a la zona devastada en Ourense y León propuso un pacto de Estado para la adaptación del país a la emergencia climática. A la vuelta de vacaciones presentaba formalmente ese Plan. Ya dijo en ese momento que era necesario "hacer lo que haga falta, lo que haga falta, para que esta tragedia no vuelva a repetirse".

Feijóo le echa en cara que lleva hablando del pacto en el ámbito climatico desde año 2018, de hecho ha creado una vicepresidencia tercera para ello. La propuesta del Gobierno todavía no ha sido planteada al Congreso. Pero medidas conjuntas de las Administraciones para prevenir los incendios, como han pedido hasta la extenuación los expertos, siguen sin estar sobre la mesa. Hasta el próximo anuncio de pacto de estado tras el siguiente incendio.