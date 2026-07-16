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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que el Ejecutivo ha movilizado "todos los recursos necesarios" para hacer frente al incendio forestal declarado en Orés (Zaragoza), que continúa activo y ya ha arrasado 4.500 hectáreas. A través de una publicación en la red social X, el jefe del Ejecutivo ha expresado su solidaridad con los vecinos afectados por el fuego.

"Toda mi solidaridad con los vecinos y vecinas afectados por el incendio en Orés, en Zaragoza", ha escrito Sánchez, quien ha señalado que el Gobierno sigue "muy de cerca la evolución del fuego".

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El Gobierno moviliza todos los recursos

El presidente ha subrayado que el Ejecutivo ha activado "todos los recursos necesarios para hacer frente a la emergencia" y ha agradecido el trabajo de los equipos desplegados sobre el terreno.

"Gracias a quienes trabajan sin descanso para proteger vidas y combatir las llamas. Mucha precaución y sigamos las indicaciones de las autoridades", ha pedido. Mientras tanto, el Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) ha analizado este jueves la evolución del incendio desde la Sala de Crisis del 112 de Aragón, en el Edificio Pignatelli.

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El fuego continúa activo y se mantiene la Situación Operativa 2, Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales (PROCINFO). Según el último balance, el incendio de Orés ha calcinado ya unas 4.500 hectáreas de campos de cultivo, matorral y masa forestal.

Además, cuatro municipios han tenido que ser evacuados como consecuencia del avance de las llamas, mientras los equipos de emergencia continúan trabajando para contener el fuego.