El presidente del Gobierno ha recibido representantes de la Asociación Nacional de Amigos de los Animales

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido este martes, con motivo del Día del Perro, a representantes de la Asociación Nacional de Amigos de los Animales junto a una quincena de canes en espera de adopción.

"Feliz día del perro", ha escrito Sánchez en la red social X, donde ha publicado una serie de fotos en las que se le ve jugueteando con los animales y posando en los jardines del Palacio de la Moncloa junto a ellos y los integrantes de la citada asociación.

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En total han sido 16 los perros que la Asociación Nacional de Amigos de los Animales ha llevado a Moncloa, todos a la espera de ser adoptados tras ser abandonados, encontrados en pésimas condiciones o cuyos dueños ya no podían seguir haciéndose cargo de ellos.

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Sánchez y su familia son dueños de dos perras, India y Turca, que en alguna ocasión han protagonizado también algunas imágenes que el presidente del Gobierno ha colgado en las redes sociales.