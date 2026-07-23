"Yo no le veo con capacidad para montar una ingeniería financiera como la que estoy viendo", dijo Felipe González.

Zapatero no aclara nada de las joyas: "No he entrado nunca en una joyería, me producen alergia"

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A José Luis Rodríguez Zapatero se le ha preguntado en su entrevista en RTVE sobre las declaraciones en las que Felipe González, con quién no tiene la mejor relación, que llegó a cuestionar su capacidad para organizar un entramado societario.

"Yo no le veo con capacidad para montar una ingeniería financiera como la que estoy viendo. Que Zapatero haya llegado en su carrera vital a saber lo que es una sociedad offshore... pues no lo veo", dijo ante un público que no podía evitar las risas.

Con ironía, Zapatero le ha contestado dejando entender que lo mismo Felipe González sí puede saber de eso: “Él sabrá de eso. Yo desde luego no sé. Y por tanto, en eso le doy la razón. Nunca he pensado en un offshore”, ha afirmado.