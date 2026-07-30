La inseguridad extendida entre la ciudadanía ha ocasionado el cierre temporal del Centro Comercial Parques de Ceuta, los supermercados Día, Carrefour o las tiendas Kiabi o MGI.

Última hora de la entrada a nado de miles de migrantes a Ceuta: el flujo de personas entrando a la ciudad desde Marruecos continúa sin control

Compartir







Más de 1.000 personas se encuentran en estos momentos en los aledaños del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta para poder acceder a sus instalaciones, que están saturadas, ya que están habilitadas para 512 plazas y en su interior acogen este jueves a unas 800 personas.

Según han informado a EFE fuentes policiales, la continua entrada de personas por el espigón fronterizo sur del Tarajal ha motivado que la situación de acceso al CETI se haya visto complicada en las últimas horas: antes de la entrada masiva había en su exterior unas 400 personas y este jueves ya había acumuladas fuera más de un millar.

Las fuentes han asegurado que muchas de las personas que han entrado en Ceuta no han acudido al CETI, sino que una gran cantidad de ellos están deambulando por distintas calles de la ciudad, mientras que otro grupo también se ha desplazado a hogares de familiares que tienen en Ceuta.

Por este motivo, la Policía Nacional y la Guardia Civil mantienen un control en las inmediaciones de la frontera del Tarajal, donde se ha tenido que establecer un dispositivo especial para regular el tráfico, teniendo en cuenta que este fin de semana coincide con la Operación Paso del Estrecho (OPE), en la que participan miles de ciudadanos magrebíes.

La inseguridad extendida entre la ciudadanía ha ocasionado el cierre temporal del Centro Comercial Parques de Ceuta, los supermercados Día, Carrefour o las tiendas Kiabi o MGI.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Las redes sociales han servido para difundir convocatorias improvisadas de concentraciones ciudadanas contra la entrada masiva. El primer llamamiento es para hoy a las 20:00 a las puertas de la Delegación del Gobierno.