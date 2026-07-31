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Ceuta ha vivido una de las jornadas más críticas de los últimos años tras el colapso de la frontera con Marruecos por la llegada masiva de personas que han intentado acceder a España, una situación que ha incrementado la tensión, el miedo y la incertidumbre entre los ciudadanos y los equipos de seguridad.

Natalia Autrán, reportera de ‘Vamos a Ver’ ha narrado desde el CETI los momentos de máxima preocupación: “Nos hemos tenido que meter dentro del CETI, que no nos movamos de aquí por nuestra seguridad. Nos lo han dicho los agentes del centro". "La situación es muy tensa, como decíamos antes, aquí se juntan miles de personas”. Además, ha añadido: “Vemos gente en el suelo, gente herida, que por mucho que quieran no les pueden ayudar porque aquí no cabe absolutamente nadie más", ha continuado explicando.

Natalia Autrán, reportera de 'Vamos a Ver': "Vemos gente en el suelo, gente herida, que por mucho que quieran no les pueden ayudar porque aquí no cabe absolutamente nadie más"

La crisis migratoria y humanitaria ha seguido agravándose después de que, según las primeras estimaciones del Departamento de Seguridad Nacional, cerca de 49.000 personas han accedido desde la frontera, la mayoría tras alcanzar la playa a nado bordeando el espigón de El Tarajal. La actividad comercial y laboral ha quedado notablemente paralizada porque la mayoría de comercios, bares y quioscos han permanecido cerrados ante la magnitud de la situación. Pedro Sánchez ha llegado a Ceuta para seguir la evolución de la crisis y ha recibido insultos de algunos ciudadanos. Las Fiestas Patronales se han suspendido, se han desmontado las casetas previstas y la cifra de fallecidos ha aumentado a 30, conforme las patrulleras de la Guardia Civil han recuperado nuevos cuerpos del mar.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han reforzado el dispositivo con nuevos efectivos, unidades especializadas, medios marítimos, aéreos y un helicóptero, mientras especialistas de la Policía Nacional han apoyado las labores de identificación y documentación. Pedro Sánchez ha definido lo sucedido como una violación de la integridad territorial de España y ha mostrado su respaldo a Ceuta. Paralelamente, organizaciones de infancia han solicitado protección inmediata para los menores, alojamiento adecuado, atención especializada y apoyo psicosocial, además de recordar que no se pueden realizar repatriaciones colectivas de menores conforme a la normativa vigente.