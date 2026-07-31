La situación en Ceuta es insostenible: "Estamos absolutamente desbordados"

Última hora de la entrada de miles de migrantes a Ceuta y a Melilla: el hallazgo de otros cuatro cadáveres eleva a 19 la cifra de muertos
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La crisis migratoria que se ha vivido en Ceuta se ha agravado durante las últimas horas después de que miles y miles de ciudadanos marroquíes hayan tratado de cruzar la frontera con España, lo que ha provocado una situación de enorme presión sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La llegada continuada de personas por distintos puntos fronterizos y por la costa ha desbordado los recursos disponibles y ha reavivado el debate sobre la gestión de la frontera y la cooperación con Marruecos.
En este contexto, Ibon Domínguez, portavoz del sindicato policial JUPOL, ha analizado la situación y ha trasladado el testimonio de los agentes desplegados sobre el terreno en una entrevista con 'La Mirada Crítica'. Domínguez ha expresado que: “La situación ha sido de máxima tensión, absolutamente desbordados, no han tenido capacidad de fuerza para repeler lo que ha ocurrido y para mantener la seguridad en la ciudad”. Además, ha asegurado: “En muchas ocasiones, los policías prácticamente no han podido ni asegurar su propia integridad física como para asegurar a la población ceutí o incluso a estas personas que han estado entrando”.
Ibon Domínguez, portavoz del sindicato policial JUPOL: "Hay que recordar que no reconocen la soberanía española sobre Ceuta y Melilla y va a hacer todo lo posible para desestabilizar ambas ciudades autónomas"
El portavoz de JUPOL ha explicado que el dispositivo policial disponible no ha respondido a la magnitud de la presión migratoria y ha recordado que el sindicato ya había advertido de la necesidad de reforzar los efectivos. Domínguez ha señalado: “Nosotros ya hemos venido advirtiendo desde hace una semana, que la ciudad ya se encontraba colapsada. El CETI también estaba ya colapsado y ya habíamos solicitado más medios”. Asimismo, ha añadido: “Concretamente, mis compañeros de UIP desplazados, especialistas en control de orden público, han sido poco más de 40 compañeros, absolutamente insuficientes”. También ha destacado que la Guardia Civil ha contado con efectivos insuficientes para contener la situación y ha subrayado que los agentes han trabajado bajo una presión extraordinaria.
Domínguez también ha vinculado los últimos acontecimientos con una estrategia impulsada por Marruecos para ejercer presión sobre España. El portavoz de JUPOL ha afirmado que: “Esto, como bien habéis indicado, ha estado orquestado desde Marruecos; nosotros hemos entendido que ha sido una estrategia del Gobierno marroquí”. Igualmente, ha manifestado que: “Hay que recordar que no reconocen la soberanía española sobre Ceuta y Melilla y va a hacer todo lo posible para desestabilizar ambas ciudades autónomas”. Finalmente, también ha querido reconocer el trabajo desarrollado en Melilla: “Quiero dar la enhorabuena a mis compañeros de Melilla, que han conseguido mantener las fronteras bastante seguras”.