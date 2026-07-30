Ignacio Cembrero: "Las fuerzas de Seguridad marroquíes están dejando entrar"

"La sentencia del Supremo explica en buena medida todo lo que estamos viendo", considera Ignacio Cembrero

Última hora de la entrada a nado de miles de migrantes a Ceuta: Marruecos usa gases lacrimógenos y cañones de agua en la frontera

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La sentencia dictada a principios de este mes por el Tribunal Supremo que impedía que los migrantes que son rescatados en el mar puedan ser devueltos a Marruecos con la figura del “rechazo en frontera” o “devolución en caliente”, como se suele llamar se esgrime como una de las razones que han provocado el efecto llamada desde Marruecos que ha colapsado Ceuta con la llegada de miles de inmigrantes en cuestión de horas.

El 8 de julio, el Alto Tribunal dictó que ese tipo de devoluciones inmediatas solo se pueden aplicar a aquellos que intenten acceder superando los controles fronterizos. Con ello se refiere a que solo se puede devolver en caliente a quienes salten esa valla de seis metros de altura que separa Ceuta de Marruecos y que si la esquivan bordeando ese espigón a nado, está prohibido devolverles en el acto.

Ignacio Cembrero, de El Confidencial, es uno de los periodistas que mejor conoce Marruecos. Con él vamos a analizar lo acontecido en las últimas horas que ha provocado el caos en Ceuta. Y una crisis social que promete ir a más, con el riesgo de alta tensión que ya se respira en las calles.

Explica la sentencia del Supremo lo que estamos viendo. ¿Hay algo más?

La sentencia del Supremo explica en buena medida todo lo que estamos viendo. La sentencia se mueve por redes sociales y convence a muchos jóvenes marroquíes de que tienen una oportunidad única de llegar a Ceuta, de entrar en España, en Europa, a condición de que lo hagan a nado. A partir de ahí, muchos se empiezan a movilizar sobretodo a partir del 20 de julio y el fenómeno va en auge. Ahora bien lo que no explica la sentencia del Supremo es que a partir de hoy las fuerzas de seguridad marroquíes hayan tirado la toalla y ya dejan a todos los marroquíes que se quieran acercar a la frontera entrar a través el espigón prácticamente sin mojarse, el espigón que marca la frontera entre Ceuta y Marruecos.

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Esa desidia que estamos viendo por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes pretende trasladar algun mensaje o es que se han visto superadas.

Pues te confieso que no tengo explicación. No sé si es que de verdad están desbordadas y han renunciado a ello, o bien porque es también hoy un día especial en Marruecos, es la fiesta del Trono donde el rey ha dado una enorme recepción en Rincón, a 20 kilómetros de Ceuta y las fuerzas de seguridad están hoy dedicadas a proteger al rey y sus invitados. No tengo una explicación, pero sí hay un cambio de actitud en las fuerzas de seguridad marroquíes en las últimas horas que ya no intentan frenar el flujo migratorio, ya dejan a los inmigrantes, incluso familias enteras no solamente jóvenes. Dejan a los inmigrantes acceder al espigón y entran cómodamente en Ceuta sin correr ningún riesgo.

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Tampoco España parece haber tomado nota. Esto lleva incubándose ya bastantes días, no se ha previsto absolutamente nada. Estamos viendo cómo entran sin ningún tipo de resistencia. ¿Se podía haber planificado, tu que sigues los asuntos de Marruecos de cerca? ¿Esto se veía venir?

Sin lugar a dudas. Quizas no un fenómeno de estas dimensiones. A partir del 15 y 16 de julio con lo que se estaba moviendo por las redes sociales era de preveer que iba a haber intentos para entrar en Ceuta. Aquí ha habido una gran falta de prevención por parte del MInisterio del Interior y quizás también de las autoridades ceutíes que podían haber tomado medidas preventivas que, desde luego, no habrían evitado esta crisis migratoria, pero sí la podrían haber mitigado un poco.

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En 2021 fueron unas 10.000 personas en 24 horas. No sabemos la estimación total de lo que ha ocurrido hoy pero ¿Cree que estamos ante un suceso mucho más grave?

Estamos ante un suceso muy grave, probablemente tan grave como el de 2021 o quizás más grave. Es pronto para evaluarlo. Lo que sí constato es que en aquella ocasión el Gobierno reaccionó de una forma contundente envió al Ejército a Ceuta, no para pegar tiros, sino para secundar la labor de una fuerzas de seguridad y unas ONG completamente desbordadads. Esta vez no ha querido acceder a ninguna de las peticiones de la ciudad autónoma de Ceuta, que son muy razonables, como establecer un mando único que coordine la respuesta a esta crisis migratoria.