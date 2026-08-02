David Melero es el cámara que ha presenciado cómo los inmigrantes se abalanzan sobre una furgoneta que llevaba comida

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta y Melilla: comienza la compleja identificación de los migrantes muertos

Compartir







La entrada masiva de inmigrantes a Ceuta ha dejado imágenes inéditas. Aunque la mayoría ha vuelto a Marruecos, otros continúan deambulando por las calles. Todos llevan días con hambre y con sed y las imágenes muestran el nivel de desesperación que tienen.

Cuando llega una furgoneta de una asociación benéfica con comida, decenas de inmigrantes se abalanzan sobre el vehículo. Los militares escoltan el coche y cargan contra ellos para dispersarlos. Uno de ellos se escapa con comida entre las manos como si fuese un tesoro.

PUEDE INTERESARTE Última hora de la crisis migratoria en Ceuta y Melilla: la UE asegura que apoya a España y llama a la solidaridad para defender las fronteras

La mayoría de los inmigrantes que siguen en Ceuta son subsaharianos

Es la imagen del hambre y la sed y David Melero es el cámara que lo ha visto todo. Los militares rodean la furgoneta mientras los inmigrantes suplican por un poco de comida, algunos de ellos con la intención de arrodillarse.

La mayoría de ellos son subsaharianos y no marroquíes. Para ellos, volver no es una salida. Algunos paquetes de comida se han roto y muchos se acercan a recoger los trozos que han caído sobre la arena. Llevan días sin comer nada.

Melero afirma que podríamos estar presenciando un plan de hambruna para que los inmigrantes que han cruzado la frontera vean que no hay nada y se vean forzados a marcharse. De momento, hay cientos de personas al borde de la desesperación.