De unos dos metros de altura, se han instalado en el tramo final del dique sur melillense para posibilitar rechazos en caso de un intento de entrada irregular por vía marítima

La jueza pide a la Guardia Civil un informe que detalle si recibió avisos previos que alertasen de la entrada masiva de migrantes en Ceuta

Compartir







MelillaMientras ayer la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, señalaba que el Gobierno estaba trabajando en la colocación de "elementos de contención" en el mar en la ciudad autónoma como ha hecho en Ceuta, ya se ha procedido, por su parte, a la instalación de vallas de obra en la zona despejada del dique sur melillense, que ejerce como frontera terrestre y marítima en la zona sur de la ciudad autónoma, separándola del puerto de Nador, en Marruecos.

Dispuestas para posibilitar los rechazos en frontera en caso de un intento de entrada irregular por vía marítima, fuentes policiales citadas por EFE apuntan que la instalación de las vallas es "consecuencia" de la sentencia del Tribunal Supremo que impide realizar ‘devoluciones en caliente’ a quienes intenten acceder a nado a Ceuta y Melilla.

PUEDE INTERESARTE La cara más dramática de la crisis migratoria en Ceuta: 142 muertos en su intento por llegar a España

Vallas de dos metros de altura en el tramo final del dique sur

De unos dos metros de altura, se están instalando en el tramo final del dique sur, a partir de la última garita de vigilancia de la Guardia Civil hasta la rotonda con la que termina, que hasta ahora era una zona sin vallado y solo había escolleras.

Esa zona, de 140 metros de longitud en total, –de los 500 que mide el dique sur–, se ha cubierto con vallas finas similares a las que se emplean en la construcción, diferentes a las del resto del perímetro fronterizo de Melilla, que son más altas, robustas y finalizan con los denominados peines invertidos para impedir su escalada.

Si bien ya está todo cubierto de vallas, su instalación no ha finalizado porque en la zona hay material por el suelo, partes sin rematar y los últimos enrejados carecen de unas barras superiores para reforzarlos, también tirados por la zona a falta de que los operarios los coloquen.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Las barreras marítimas de Ceuta, también en Melilla

La instalación de las vallas ha coincidido con el citado anuncio de ayer sobre la instalación paralela de “elementos de contención” en el mar en Melilla, de forma similar a lo hecho en Ceuta, pero "adaptado" a las necesidades y la realidad de esta ciudad autónoma.

El Ministerio del Interior, según consta en una instrucción dictada por la Secretaría de Estado de Seguridad, prevé que las barreras marítimas instaladas en Ceuta tras la entrada de decenas de miles de personas el pasado 30 de julio también se coloquen en Melilla, dado que es la herramienta que permitirá las devoluciones en frontera sin incumplir la sentencia del Tribunal Supremo