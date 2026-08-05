El presidente de Ceuta afirma que están atendiendo a 1.100 menores migrantes en Ceuta y realizando traslados a la Península

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CeutaLa Policía Nacional ha identificado a 528 menores de los que accedieron irregularmente a Ceuta el pasado jueves durante la entrada masiva por el espigón fronterizo protagonizada por más de 70.000 personas, y que permanecen en la ciudad.

En declaraciones a los periodistas, el delegado del Gobierno en la ciudad, Miguel Ángel Pérez, ha explicado este miércoles que se está priorizando la toma de datos sobre la identidad de estos menores, quienes han ingresado ya en los recursos de acogida del Gobierno ceutí. Pérez ha subrayado que "todavía hay menores por las calles", lo que supone una "gran preocupación" compartida con la Ciudad Autónoma, que es la competente en este área.

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Vivas afirma que están atendiendo a 1.100 menores migrantes en Ceuta

Por su parte, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha indicado que la ciudad autónoma está atendiendo en estos momentos a unos 1.100 menores migrantes y ha asegurado que se están realizando traslados de niños y niñas no acompañados a la Península, por lo que ha defendido que están "cumpliendo la ley" aunque ha advertido de que "no hay ley que resista lo que signifique una avalancha".

"El número de menores que estábamos atendiendo era de unos 750. Ahora, en estos momentos, estamos atendiendo a 1.100. Según la ley, el número de menores que en situación de contingencia migratoria, es decir, en situación de emergencia humanitaria, tiene que atender la ciudad de Ceuta es de 90. Ahora mismo la ocupación que tiene Ceuta en el ámbito de la acogida de menores es de un 2.600% por encima de su capacidad crítica. Comprenderá que es una situación absolutamente insostenible", ha subrayado Vivas en una entrevista en TVE recogida por Europa Press.

Sobre el reparto solidario de los menores a las comunidades autónomas, el presidente de Ceuta ha afirmado que ellos apoyaron el real decreto por el que se aprobaron medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.

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"No solamente lo hemos apoyado sino que además lo estamos aplicando y por tanto los menores se están trasladando a otros lugares del resto de España", ha remarcado, precisando que habla como presidente de Ceuta y no en nombre del PP. Además, ha asegurado que mantienen una relación de "absoluta colaboración" con el Ministerio de Juventud e Infancia.

Preguntado por lo que van a hacer las CCAA del PP, Vivas ha insistido en que "la ley hasta ahora se sigue aplicando" aunque ha reconocido que "las comunidades autónomas recurren las resoluciones de traslados que se llevan a cabo" y que pueden acudir "a todos los resortes que la ley permite en defensa del interés general".

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La entrada de migrantes "desborda la ley"

En todo caso, ha apuntado que "la entrada desborda hasta la propia ley" porque la norma "está concebida para que se tengan que llevar a cabo unos procedimientos que documenten la salida de los menores a otros lugares de la Península y el proceso de maduración de estos expedientes de traslados y de derivación a otros lugares de la Península es mucho más lento que la llegada".

"Imagínese, si entraron 80.000 personas, de estas 80.000, ¿cuántos serían menores? Por tanto, no hay ley que resista lo que signifique una avalancha, lo que signifique violentar la frontera terrestre de Europa. Se lo decía antes, 80.000 personas es el equivalente a la población de Ceuta", ha subrayado. Ante esta situación, Vivas ha lamentado que "el Gobierno de la Nación" ha tenido una respuesta "tardía y manifiestamente insuficiente" y ha pedido "socorro".

"Ceuta está viviendo una situación absolutamente límite y que pedimos socorro, que pedimos el auxilio del resto de España, a través de quien tiene las capacidades ejecutivas, que es el Gobierno de la Nación, para que atienda lo que ha sido, y todo el mundo reconoce, hasta el propio Presidente del Gobierno, como un ataque, una vulneración de la integridad territorial de España", ha subrayado.

En cuanto al triaje de los mayores de edad, ha indicado que el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) en Ceuta está "absolutamente colapsado" y que "hay más personas fuera del centro que en el centro".

"La inmensa mayoría de las personas que mediante la avalancha entraron en Ceuta son marroquíes y Marruecos está considerado a efectos de la ley de extranjería como un país seguro. Por tanto, nosotros lo que queremos es que estos expedientes se tramiten rápidamente, cuanto antes, se resuelva cuanto antes la expulsión y que estas personas sean expulsadas por la frontera del Tarajal", ha zanjado.