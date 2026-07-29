Junto a las unidades que luchan desde el terreno contra el fuego, la labor de las aeronaves es igualmente fundamental

La última hora de los incendios forestales en España, en directo

Compartir







El trabajo de los medios aéreos está resultando también fundamental para apoyar a las unidades terrestres en la incesante lucha contra las llamas de los incendios forestales que asolan a España. Operando con auténtica precisión, al tiempo en que vigilan desde lo alto la evolución de los fuegos desempeñan una misión esencial cargando y descargando agua, así como transportando efectivos.

Prueba de ello son las imágenes captadas en el vídeo de esta noticia, en las que puede apreciarse la pericia de uno de los pilotos al ejecutar a la perfección una rápida pirueta para, a continuación, hacer descender un helicóptero hasta una fuente de agua.

Los medios aéreos, fundamentales en la lucha contra los incendios forestales

Aeronaves como la que controla, concretamente, son capaces de llevar más de 4.000 litros de agua, una característica crucial para, descargándola después sobre el terreno y sobre el fuego, combatir las llamas.

No obstante, no transportan solo agua. También hay medios aéreos que llevan a quienes se juegan la vida en busca de la extinción de los incendios hasta zonas de difícil acceso que requieren un ataque directo.

PUEDE INTERESARTE Lo que hay que hacer ya para plantar cara a los megaincendios: de la ganadería extensiva a la tecnología y paisajes en mosaico

España, a la cabeza en la incidencia de incendios forestales en la Unión Europea

En el primer semestre de 2026, España encabezó la incidencia de incendios forestales en la Unión Europea, según registros oficiales del programa Copernicus. Las cifras, demoledoras, han continuado creciendo este mes de julio, con distintos focos muy graves extendiéndose por puntos como Madrid, Ávila, Toledo o la Vall d’Uxió, en Castellón.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

“En lo que va de año, aunque son cifras que van variando, llevamos más de 170.000 hectáreas calcinadas. Estamos multiplicando por seis las hectáreas quemadas el año pasado en este mismo periodo; un año que fue particularmente difícil tanto para los servicios de emergencia y el sistema nacional de protección civil como para los vecinos y territorios afectados", recordó Pedro Sánchez en su discurso durante el balance del curso político.

"Nos queda agosto y septiembre por delante y tenemos, por desgracia, más de una decena de víctimas mortales”, dijo, clamando una vez más por “un gran acuerdo de país contra la emergencia climática”.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Mientras, en el terreno, los efectivos desplegados continúan los trabajos contra reloj, sabiendo que este mismo miércoles empeoran las condiciones contra la lucha contra el fuego: llega la cuarta ola de calor del verano, con temperaturas que amenazan con superar de nuevo los 40 grados en algunos puntos. La AEMET, además, advierte que “es probable que sea larga y se extienda a la próxima semana”, estableciendo el “peligro de incendios” en “muy alto o extremo”.