Madrid insiste en que PP hizo "la investigación que era oportuna" en Móstoles

Afirma que la acusación de acoso laboral y sexual contra el alcalde surge por la declaración de Francisco Salazar

Varios audios filtrados señalan al alcalde de Móstoles por acoso sexual a su excompañera de partido

Compartir







MóstolesEl portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha insistido este sábado en que el PP hizo "la investigación que era oportuna" y que no se detectó "ningún tipo de situación que justificara" la acusación de una exedil contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), por acoso laboral y sexual.

"Yo creo que esto ha surgido, creo no, estoy convencido que esto ha surgido precisamente en el contexto de una declaración de Francisco Salazar donde estaba, lógicamente, que explicar todos los casos de presuntos abusos sexuales que se habían producido en el Palacio de la Moncloa, donde vive y donde trabaja el presidente del Gobierno", ha lanzado a los medios de comunicación desde Buitrago de Lozoya.

El alcalde afirma ser víctima de un "chantaje político"

Era este jueves, día en que Salazar declaraba en el Senado, cuando se publicaban estas acusaciones que han sido negadas por Bautista. Este viernes la exedil adelantaba que denunciaría al regidor, el PP de Madrid anunciaba que estudiaba acciones legales por legales por actuar de "mala fe" y "prefabricar pruebas" contra el PP por una "vendeta personal" contra el alcalde, quien afirmaba ser víctima de un "chantaje político".

Considera García Martín que esto no ha sido "fruto de la causalidad" sino de la "necesidad que tiene la izquierda de echar tinta de calamar" con el objetivo de tapar los "casos de presuntos abusos en el seno del Gobierno, del partido y del entorno" de Pedro Sánchez.

PUEDE INTERESARTE El alcalde de Móstoles rechaza dimitir

"Como también era necesario tapar esas posibles informaciones que estaban saliendo sobre los casos de prostitución en las saunas del suegro del presidente del gobierno, por cierto, saunas que probablemente, que posiblemente pudieran haber financiado la campaña del actual presidente", ha rematado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El PSOE pide a la FMM que exija la dimisión del alcalde de Móstoles y una campaña institucional contra el acoso sexual

Por su parte, el PSOE ha pedido a la presidenta de la Federación de Municipios de Madrid (FMM), Judith Piquet, que la entidad supramunicipal exija la dimisión del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), y que se despliegue una campaña institucional contra el acoso sexual.

Lo ha reclamado en una carta en la que hace alusión a las "desoladoras noticias" sobre la acusación de una exconcejala de la localidad de acoso sexual y laboral contra el regidor. En la misma pide que se de una "condena clara y rotunda, sin ningún género de dudas" contra "cualquier forma de acoso, abuso o violencia contra las mujeres".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Más allá de la necesaria condena de tales actitudes y rechazo absoluto a la violencia machista, y en concreto ante las situaciones de acoso sexual ejercidas con abuso de poder, no podemos permanecer impávidos y por responsabilidad, debemos exigir la dimisión del regidor de Móstoles, y de todos aquellos que ocultaron y silenciaron los hechos denunciados", piden en la carta. El PSOE ha apuntado estos días también al secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, y a la vicesecretaria de organización, Ana Millán.

Plantean en la carta que debe haber un "apoyo absoluto a la credibilidad de la concejala" e instan a defender a las ediles, trabajadoras municipales y a las profesionales " frente a cualquier forma de violencia, intimidación o abuso no supone entrar en el debate político, sino garantizar que la política pueda ejercerse sin miedo, sin coacción y sin prácticas que degradan la calidad democrática y el buen ejercicio de la función pública".