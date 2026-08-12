Interior instala en el dique sur de Melilla una barrera flotante en el mar como en Ceuta

El Ministerio del Interior ha instalado en Melilla una barrera flotante en el mar igual que la que puso en Ceuta hace unos días

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El Ministerio del Interior ha instalado en Melilla una barrera flotante en el mar igual que la que puso en Ceuta hace unos días tras la entrada de decenas de miles de personas el pasado 30 de julio en la ciudad autónoma.

Según ha podido comprobar EFE, la barrera se encuentra ya instalada al final del dique sur de Melilla, un espigón de 500 metros de longitud que ejerce como frontera terrestre y marítima en la zona sur de la ciudad y que la separa del puerto marroquí de Nador. Esta barrera, que ya es una realidad también en Melilla, se suma a unas vallas de construcción que fueron instaladas la semana pasada en el tramo final del dique sur, que carecía de perímetro fronterizo y donde solo había escolleras, para posibilitar los rechazos en frontera en caso de un intento de entrada irregular por vía marítima.

Según informaron a EFE fuentes policiales, la instalación de estas vallas hace una semana era “consecuencia” de la sentencia del Tribunal Supremo que impide realizar los rechazos en frontera, también conocidos como ‘devoluciones en caliente’, a quienes intenten acceder a nado a Ceuta y Melilla. El dique sur se encuentra en estos momentos cerrado al tráfico de vehículos y de personas por razones de seguridad, coincidiendo con el eclipse solar, tal y como ha podido comprobar EFE.

Elementos de contención fronteriza

El Ministerio del Interior había previsto estas barreras marítimas en una instrucción dictada por la Secretaría de Estado de Seguridad sobre la instalación de elementos de contención fronteriza en las fronteras marítimas de las ciudades de Ceuta y Melilla, dado que es la herramienta que permitirá las devoluciones en frontera sin incumplir la sentencia del Tribunal Supremo.

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La instrucción de Interior, a la que ha tenido acceso EFE, pretende "proporcionar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado la necesaria seguridad jurídica para efectuar el rechazo en frontera de las personas migrantes detectadas en la línea fronteriza marítima de las demarcaciones territoriales de Ceuta y Melilla durante su intento de superar los elementos de contención fronteriza establecidos al efecto".

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La delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, también confirmó que se iban a instalar “elementos de contención” en el mar en Melilla, como en Ceuta con la barrera flotante, aunque “adaptados” a las necesidades y la realidad de Melilla, y precisó que se estaba trabajando en ello “desde el primer momento” que se conoció la sentencia del Tribunal Supremo.