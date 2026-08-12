Margarita Robles ha dejado claro hoy en Ceuta que "Ceuta y Melilla son españolas" y que se mantendrá la presencia militar en ambas ciudades autónomas

Una vecina suplica a Robles, entre lágrimas, que "no abandone" Ceuta y traslada su miedo: "Nos sentimos maltratados"

Compartir







El debate político sobre cómo afrontar la crisis migratoria en Ceuta se ha intensificado mientras continúa la presencia de menores y adultos que entraron de forma irregular hace trece días. Este miércoles, la ministra de Defensa, Margarita Robles, se reunió con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, y subrayó el compromiso del Gobierno con la ciudad autónoma. “Ceuta y Melilla son españolas, no, españolísimas. Cualquier agresión a Ceuta o a Melilla es una agresión a España entera”, afirmó. Durante la mañana, Robles recorrió varias calles, escuchó las quejas de los vecinos y garantizó el mantenimiento de la presencia militar.

"Soluciones de brocha gorda"

Por su parte, el Partido Popular sostiene que la solución debe ser inmediata. Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, resumió la postura de su formación con un gesto y una frase: “Se resuelve en un pispas. Tienen que retornar todos, todos los menores tienen que retornar a su país de origen”. El Gobierno rechaza esa visión y defiende una actuación caso por caso. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, respondió que “lo que no se puede solucionar es con brocha gorda y menos aún con palabras muy gruesas. Todas las autoridades trabajaremos en los términos de aplicación de la ley”.

La aplicación de la normativa afecta a situaciones diversas, como la de Faráh, una joven de 17 años que trabajaba en una panadería de Marruecos con un sueldo muy bajo y que aspira a llegar a la península para mejorar su vida. También la de Mouna Ennaim, futbolista, que teme ser devuelta al país vecino.

PUEDE INTERESARTE Aumenta el retorno a Marruecos de muchos de los migrantes que entraron ilegalmente en Ceuta hace 13 días

Mientras tanto, la tensión en las calles persiste. Tras casi dos semanas desde la entrada masiva, algunos migrantes continúan viviendo al raso y se han registrado peleas que obligan a la intervención de los cuerpos policiales.