España ha controlado a 2.682 viajeros de terceros países llegados desde Italia

Los controles se han realizado este miércoles en los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia, Bilbao, Mallorca, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife Sur y Lanzarote

Controles y registros a pasajeros españoles en Italia: las autoridades refuerzan la seguridad en los aeropuertos

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La Policía Nacional ha controlado hasta las 13:00 horas de este miércoles a un total de 2.682 viajeros de terceros países llegados a España desde 218 vuelos procedentes de Italia, dentro de los controles aleatorios establecidos ante la situación migratoria en ese país.

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Según los datos facilitados a EFE por el Ministerio del Interior, en los controles, que arrancaron a las 00:00 horas del sábado, han participado un total de 372 agentes de la Policía Nacional.

Ciudadanos de terceros países procedentes de Italia

Estos controles fronterizos, de carácter aleatorio, se han establecido para los viajeros procedentes de Italia después del incremento de las llegadas de migrantes a ese país y tienen como objetivo comprobar la situación de los ciudadanos de terceros países que puedan desplazarse posteriormente a España.

Las comprobaciones se realizan sobre pasajeros de vuelos procedentes de Italia y se centran en ciudadanos de países no pertenecientes a la Unión Europea, dentro de las actuaciones de vigilancia fronteriza adoptadas por las autoridades españolas.

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Los controles se han realizado este miércoles en los aeropuertos de Madrid-Barajas, El Prat de Llobregat (Barcelona), Málaga, Valencia, Bilbao, Mallorca, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife Sur y Lanzarote.