La ministra de Defensa ha remitido una misiva al presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán

Una vecina suplica a Margarita Robles, entre lágrimas, que "no abandone" Ceuta y traslada su miedo: "Nos sentimos maltratados"

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MadridLa ministra de Defensa, Margarita Robles, ha remitido una carta al presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, en la que le comunica que finalmente no acudirá la próxima semana a la comisión de Defensa del Senado para hablar de la crisis migratoria de Ceuta, como había solicitado el PP, alegando que no tendría tiempo "suficiente" para preparar la comparecencia.

En la misiva, enviada este jueves, la ministra declina la solicitud de comparecencia para la próxima semana, aunque muestra su "plena disposición" a acudir a la Comisión de Defensa en el período ordinario de sesiones.

Margarita Robles pide tiempo para ser "precisa y exhaustiva" en sus explicaciones en el Senado sobre la crisis migratoria en Ceuta

En un primer momento, el Gobierno había adelantado que los ministros citados por el PP en el Senado para hablar de Ceuta no acudirían a la Cámara Alta porque ya habían solicitado comparecer en el Congreso a finales de mes. Sin embargo, los 'populares' anunciaron que habían convenido con Robles aplazar la comparecencia de la titular de Defensa al día 18 de agosto, a pesar de que estaba prevista inicialmente para este jueves, pero Moncloa se negó a confirmar esa comparecencia.

Ahora, Margarita Robles ha decidido comunicar al presidente del Senado que finalmente no acudirá a la Comisión de Defensa de la próxima semana, pidiendo más tiempo para poder ser "precisa y exhaustiva" en su comparecencia