Margarita Robles, de visita en Ceuta, también ha sido parada por otros vecinos que han reprochado la gestión del Ejecutivo

Interior ordena pedir la expulsión judicial inmediata para los migrantes que cometan delitos en Ceuta

Compartir







Los vecinos de Ceuta viven momentos de tensión y miedo por la presencia en la ciudad autónoma de miles de migrantes entrados irregularmente el pasado 30 de julio desde Marruecos. Una de ellas es, trabajadora sanitaria jubilada, que esta mañana ha suplicado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que no "abandone" a la ciudad autónoma en plena resolución de la crisis migratoria y ha trasladado el miedo que sienta tras la entrada masiva de migrantes desde Marruecos. "Nos hemos quedado abandonados, a nuestra suerte. Nos hemos sentido maltratados", ha expresado.

"Vivo sola y nunca me he visto así"

A su llegada a la reunión con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, la ministra también ha sido parada por otros vecinos que han reprochado la gestión del Ejecutivo. "El Gobierno entero tiene muy poca vergüenza", ha trasladado otra de los asistentes ante la mirada de Robles, mientras se escuchaba algún que otro abucheo y silbido.

Al llegar al Palacio Autonómico, Pepi ha interrumpido a Robles para trasladarle su "miedo" casi dos semanas después de la entrada de 72.000 migrantes ilegales desde Marruecos, según las cifras oficiales. "Vivo sola y nunca me he visto así. Cerrando la ventana, la puerta, mirando todo. Esta noche apenas he descansado. He cogido un cuchillo porque tengo miedo", ha expresado entre lágrimas.

La mujer también ha defendido que Ceuta es una ciudad española como "la que más", recalcando que es un lugar acogedor pero que se siente "abandonado y maltratado". "Nos sentimos muy orgullosos de ser españoles", ha hecho hincapié, negando que la situación haya vuelto la "normalidad". "No puedes ir a la playa ni salir tranquila", ha protestado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Robles ha consolado a la vecina, afirmando que "siente" lo ocurrido en la ciudad y la ha invitado incluso a tomar un café, además de agradecerle su testimonio de desahogo. De hecho, los militares que han acompañado a la ministra han acompañado a la mujer y a otra vecina hasta la Comandancia General de Ceuta.