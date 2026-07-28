Dos empleadas del PSOE han señalado ante el juez que Santos Cerdán fue la persona que autorizó la compra de billetes para Leire Díez

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Dos empleadas del PSOE han señalado este martes ante el juez al exdirigente socialista Santos Cerdán como la persona que autorizaba la compra de billetes para la exmilitante Leire Díez y su entrada al aparcamiento de la sede, en la calle Ferraz de Madrid.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha tomado declaración como testigos a dos trabajadoras del PSOE, que han aceptado proporcionar las comunicaciones que mantuvieron con el exsecretario de Organización socialista, con la gerente del partido Ana María Fuentes, con el exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE y expresidente de Correos Juan Manuel Serrano y con la propia Díez, entre abril de 2024 y junio de 2025.

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La declaración

Según informan a EFE fuentes jurídicas, ambas han explicado al juez que Santos Cerdán autorizaba la compra de billetes y la entrada en el garaje del partido para Leire Díez, y han señalado que era algo excepcional al tratarse de una persona que no formaba parte de la Ejecutiva socialista.

Una vez Cerdán daba autorización para que Díez aparcase, la exmilitante socialista avisaba por WhatsApp de que iba a acceder al garaje, señalan las fuentes.

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Ahora bien, no siempre que Díez aparcaba en el garaje del PSOE iba a reuniones en la sede del partido, según las testigos, que han calculado que pudo mantener dos o tres encuentros, en los que han ubicado a Santos Cerdán, Juan Manuel Serrano y el empresario Javier Pérez Dolset -los tres investigados en la causa-.

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El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil

Esos encuentros, eso sí, no constaban en la agenda oficial del ex número tres del PSOE, según las testigos, que han negado haber programado oficialmente ninguna reunión con Leire Díez. De acuerdo a su relato, una vez Cerdán autorizaba ese tipo de gastos, entraba en juego el departamento de administración del partido para abonarlos. Y respecto a los viajes, han explicado que ellas contrataban los que autorizaba Cerdán, si bien desconocían el objeto de los mismos. Ellas, según han dicho, simplemente le mandaban el billete a Leire Díez, apuntan las fuentes.

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que Cerdán habría puesto la estructura del PSOE a disposición de una "estructura criminal" que buscaba "proteger al PSOE y/o el Gobierno, con ocasión de una serie de causas judiciales".

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Hace unas semanas el juez levantó la imputación de estas dos trabajadoras, las citó como testigos y denegó también la autorización para clonar sus móviles, que permanecían hasta hoy en custodia policial y ya se les ha devuelto.

En contra del criterio de la UCO, el juez cree que no existen "indicios suficientes" para sostener que ambas trabajadoras conocían "la finalidad última para la que se llevaban a cabo las gestiones para facilitar encuentros, pagos o alojamiento de los investigados y su ilícito plan bajo la presunta cobertura de la Secretaria de organización del PSOE".