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Claudia Montes, Miss Asturias en 2017, ha denunciado nuevas amenazas después de asegurar que tiene en su poder información que podría comprometer a José Luis Ábalos y a su entorno. La asturiana ha mostrado un mensaje de un perfil anónimo que le amenazaba: "He recibido un aviso que señalando que lo que me pasó en el coche fue poco y que me iban a quitar del medio". Ahora, ha contado en 'Vamos a ver' el acoso que asegura estar sufriendo.

Montes ha explicado que el mensaje le ha generado miedo y lo ha relacionado con un episodio: "En su momento recibí otra amenaza sobre mi coche y después apareció manipulado". El vehículo presentaba daños, y el episodio terminó con su ingreso hospitalario tras un ataque de ansiedad.

En la entrevista, Montes ha afirmado que ha guardado muchas pruebas y que maneja información confidencial relacionada con Ábalos. Ha señalado a Joseba, hermano de Koldo García, y sostiene que conoce datos sobre sus viajes y negocios. "He guardado más de 500 audios y tengo información muy confidencial", ha declarado.

Sobre el hermano de Koldo, ha añadido: "Sé que él ha hecho viajes al extranjero". Claudia Montes ha explicado que ha consultado con un abogado y que ha valorado denunciar los mensajes, aunque ha reconocido que considera difícil identificar al autor y que los costes legales se elevarían demasiado.

Claudia Montes, sobre las amenazas que ha recibido: “Tengo miedo y ese miedo me ha impedido muchas cosas”

Montes ha asegurado que el miedo ha condicionado su vida cotidiana y que ha reducido sus salidas. También ha explicado que ha acudido a Fiscalía y ha entregado información: "He pasado la información a un comandante y espero que la investigación vaya avanzando".