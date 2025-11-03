Compartir







Claudia Montes, Miss Asturias en 2017 y una de las mujeres vinculadas a José Luis Ábalos, ha declarado en la comisión del Senado. Ha negado que Ábalos y Koldo García le ayudaran a acceder a un puesto en la empresa Logirail, filial de Renfe.

También ha querido incidir en la relación personal que mantuvo durante mucho tiempo con el exministro Ábalos, incluso hasta hace pocos meses. Ha revelado que mantuvieron una relación sentimental a distancia durante dos meses, en los que hablaban constantemente por teléfono, y que llegaron a reunirse una vez en el Ministerio de Transportes.

Además, ha explicado, entre otras cosas, que habría sido víctima de acoso sexual por parte de Koldo García. Ha aprovechado su declaración para reprochar a la senadora del PSOE que su partido, del cual es militante, nunca se haya solidarizado con ella. Pero lo más relevante ha sido que Ábalos le habría revelado que Sánchez era consciente de la corrupción en el partido en ese momento.

Claudia Montes, Miss Asturias: "Esa conversación está grabada"

A su salida del Senado, Claudia Montes ha hablado con 'El programa de Ana Rosa' sobre las palabras del exministro: "Supuestamente me dijo que el presidente era consciente de todo lo que estaba pasando. Esa conversación está grabada y vamos a aportar todo, como ya ha dicho mi abogado."