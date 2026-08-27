Desde el Frente Polisario han solicitado a la empresa que retire la publicidad porque "induce a error a los consumidores"

Tras las críticas en redes sociales, MasOrange niega haber encargado el cartel y asegura que se quitará en "próximos días"

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AlicanteEn el contexto de la crisis de Ceuta, una polémica valla publicitaria que fue instalada en la autopista AP-7 en Alicante, en dirección Elche-Valencia, expone un mapa de Marruecos que incluye el Sáhara Occidental, Ceuta y Melilla.

Ambas ciudades autónomas son españolas, pero en ese cartel que fue fotografiado y difundido por numerosos usuarios en redes sociales aparecen como parte del país marroquí.

Así, por ejemplo, lo criticó el activista político y escritor saharaui Taleb Alisalem: "Rogaría que retiren de inmediato el mapa expansionista que suele presentar el régimen marroquí".

Tras su publicación en la red social X el 25 de agosto, cientos de usuarios respondieron en las horas posteriores compartiendo el rechazo a esa imagen y pidiendo el "boicot" a la compañía cuyo logotipo aparece en la valla.

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"Induce a error a los consumidores", señala el Frente Polisario

Por su parte, el portavoz del Frente Polisario en España, Abdulah Arabi, dijo en declaraciones al diario 'Público' que esa publicidad "induce a error a los potenciales consumidores" del servicio de telecomunicaciones.

Se refirió, en concreto, a la "importante cantidad de personas que transitarán por ese punto, especialmente teniendo en cuenta su ubicación durante la temporada de verano", pues el mensaje va dirigido a marroquíes.

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"Explora Marruecos con datos ilimitados, con Orange", se puede leer en una valla que, según aseguró MasOrange al citado medio, no la han diseñado ni encargado desde la empresa.

"Será retirada en los próximos días", señaló la compañía después del revuelo levantado y las solicitudes para que se elimine, incluida la emitida desde el Frente Polisario y otras personalidades.