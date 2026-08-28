Gonzalo Barquilla 28 AGO 2026 - 19:19h.

'Dinamita Montilla' se enfrenta al juicio por el asesinato y la agresión sexual de Ester Estepa, cuyo cadáver ocultó durante meses

'Dinamita Montilla' fue condenado a 24 años y medio de prisión en junio por el crimen de un joven en los Montes de Málaga

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La Fiscalía Provincial de Valencia solicita 41 años de prisión para José Jurado Montilla, conocido como 'Dinamita Montilla' o 'El asesino de TikTok', por asesinar y agredir sexualmente a Ester Estepa, la mujer sevillana de 42 años que desapareció la madrugada del 23 de agosto de 2023 y cuyo cadáver permaneció oculto durante meses en un cañar de Gandía. El Ministerio Público sostiene que el acusado golpeó a la víctima en la cabeza con un objeto contundente después de que esta se negara a mantener relaciones sexuales y que, cuando la dejó inconsciente y mientras todavía agonizaba, consumó la agresión sexual.

La acusación particular, ejercida por la familia de Ester, eleva la petición a 42 años de cárcel y solicita la apertura de juicio oral ante un Tribunal del Jurado, como ha comprobado en los escritos presentados la web de 'Informativos Telecinco'. El abogado Juan Manuel Medina, que representa a los padres y hermanos de la víctima, explica a este medio que la familia está pendiente de novedades a partir de este momento. "Ahora ya solo esperamos el juicio", señala el letrado.

Este nuevo paso judicial llega apenas unos meses después de que la Audiencia Provincial de Málaga condenara a Jurado Montilla a 24 años y medio de cárcel por el asesinato de un joven en los Montes de Málaga, cometido en agosto de 2022. La acumulación de causas se suma a su largo historial delictivo. Tras cumplir más de dos décadas de prisión por cuatro asesinatos cometidos en los años 80, volvió a actuar después de salir en libertad en 2013. En el caso de Ester, la Fiscalía le atribuye su sexta víctima mortal. Se le considera un peligroso asesino en serie.

Las claves del escrito de la Fiscalía

Según los escritos de acusación, en el caso de Ester, los hechos ocurrieron entre la medianoche del 22 de agosto y las primeras horas del 23 de agosto de 2023, en un paraje situado junto a las carreteras N-337 y N-332, en las inmediaciones del Castillo de Bayren, en Gandía. Jurado Montilla había conocido a Ester en un albergue de Alicante y ambos habían emprendido juntos una ruta a pie hasta la localidad valenciana.

La Fiscalía sostiene que, después de que Ester se negara a mantener relaciones sexuales, se produjo un forcejeo durante el que el acusado la agarró de los muslos para tratar de abrirle las piernas. Al no conseguir doblegar su voluntad, siempre según el Ministerio Público, utilizó una piedra, un tronco u otro objeto contundente para golpearla en la cabeza. El impacto le provocó un traumatismo craneoencefálico severo con fractura parieto-occipital izquierda y de la base del cráneo.

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El fiscal considera que Jurado Montilla actuó con ánimo de acabar con la vida de Ester o, al menos, aceptando la posibilidad de que muriera. Después, según el escrito de acusación, aprovechó que la mujer estaba inconsciente y en estado de agonía para penetrarla vaginalmente cuando todavía permanecía con vida.

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La familia pide 42 años: su abogado descarta la permanente revisable

La acusación particular reclama 25 años de prisión por asesinato, 15 por agresión sexual con penetración y otros dos por un delito contra la integridad moral, lo que eleva su petición total a 42 años. Además, solicita 10 años de libertad vigilada y una inhabilitación especial para actividades que impliquen contacto regular y directo con menores. La familia considera que deben aplicarse, además de la reincidencia muy cualificada por el asesinato, las agravantes de alevosía, género, abuso de confianza y aprovechamiento de las circunstancias de lugar y tiempo.

El abogado penalista Juan Manuel Medina explica por qué la familia no ha solicitado la prisión permanente revisable. "No pedimos la permanente revisable porque el artículo 140 del Código Penal indica que esta se puede contemplar cuando el asesinato sea subsiguiente a la agresión sexual", señala. Según el letrado, en este caso la secuencia que sostiene la acusación es distinta: "Se considera que ella se defendió de un intento de violación y que él la golpeó. Entonces, el acusado habría aprovechado ese momento para consumar la violación".

Medina también diferencia este procedimiento del asesinato cometido en Málaga. "El crimen de Málaga es algo independiente. Ha sido juzgado por varios asesinatos, pero no hay una acumulativa que permita pedir una permanente revisable", añade el letrado.

Se hizo fotografías durante la agresión

Uno de los elementos más graves que recoge el escrito de la acusación particular es que Jurado Montilla habría realizado varias fotografías con su teléfono móvil durante la agresión sexual, en las que, según la familia de Ester, quedaría registrado el momento de la agresión y otros momentos posteriores.

Después del crimen, el acusado habría ocultado el cuerpo entre la vegetación del paraje de Gandía. Los primeros restos mortales de la mujer, concretamente el cráneo, fueron encontrados casualmente por unos excursionistas el 2 de febrero de 2024.

La identificación de los restos de la mujer se completó posteriormente mediante los estudios forenses y el análisis de ADN en los laboratorios.

Se hizo pasar por Ester y fingió buscarla

La acusación atribuye a Jurado Montilla un delito contra la integridad moral por su comportamiento posterior al crimen. Según el escrito, se apoderó del teléfono y de la tarjeta SIM de Ester y envió mensajes a su madre haciéndose pasar por ella, con referencias a un supuesto viaje a Barcelona y posteriormente a Argentina.

Durante los meses posteriores a la desaparición, además, habría mantenido conversaciones con la madre de Ester para darle esperanzas sobre la posibilidad de que su hija siguiera viva. También, según la acusación, publicó vídeos en TikTok en los que fingía buscar a la mujer y mostraba preocupación por su paradero.

En uno de ellos, siempre según el contenido recogido en las actuaciones, aseguraba que había repetido el recorrido que había realizado con Ester y terminaba llorando ante la cámara mientras pedía a su "amiga" que diera señales de vida.

'Dinamita Montilla', seis asesinatos y una condena de 24 años y medio

José Jurado Montilla, conocido como 'Dinamita Montilla', arrastra un largo historial criminal que se remonta a los años 80, cuando fue condenado por cuatro asesinatos cometidos en la provincia de Málaga: los de Francisco González, en Almogía; Antonio Paniagua, en Campanillas; y los estudiantes Peter Glenn y Klaus Schmucker, en El Chorro. Las penas acumuladas superaban los 100 años, aunque en 2002 se fijó en 30 años el límite máximo de cumplimiento y en diciembre de 2013 quedó en libertad tras la anulación de la doctrina Parot.

Tras recuperar la libertad, comenzó a recorrer España y a publicar en TikTok vídeos sobre sus viajes y rutas de senderismo. En agosto de 2022 asesinó a David H., de 21 años, en los Montes de Málaga, un crimen por el que fue condenado a 24 años y medio de prisión el pasado mes de junio. El ADN localizado en la mochila de la víctima fue una de las pruebas que permitieron relacionarlo con el asesinato.

Por la muerte de Ester Estepa, a la que había conocido en un albergue de Alicante, Montilla permanece en prisión provisional desde el 16 de abril de 2025. Fiscalía y acusación particular solicitan ahora la apertura de juicio oral, con peticiones de 41 y 42 años de prisión, respectivamente, además de las correspondientes indemnizaciones para la familia (150.000 euros para cada progenitor y 50.000 euros para cada hermano). Tras casi tres años desde la desaparición de la mujer sevillana, sus padres y hermanos afrontan ahora la última espera antes de sentarse frente a su presunto asesino en busca de justicia.