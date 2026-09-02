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Según la última encuesta publicada, el PSOE estaría a punto de desaparecer en Ceuta, perdiendo 15 puntos y entregando un 29% de sus votos a un Vivas de récord y en claro ascenso.

El 29,4% de los votantes socialistas cogería hoy la papeleta del PP, mientras que el presidente de la ciudad autónoma es el líder mejor valorado con un 8

Ceuta afronta su crisis más grave con la entrada de miles de personas que cruzaron ilegalmente su frontera el pasado 30 de julio. La gestión de la tragedia, que ha arrastrado al Gobierno de Pedro Sánchez y ha vuelto a abrir en canal al partido, ha servido sin embargo para afianzar el liderazgo del presidente de la ciudad autónoma.

'La mirada crítica' ha hablado en directo con Melchor León, diputado del PSOE en Ceuta, uno de los diligentes de este partido que se ha mostrado crítico desde el principio con la gestión de Pedro Sánchez.

Melchor León, diputado del PSOE en Ceuta: "Pido a la gente que acuda porque no son manifestaciones con un fin partidista"

El diputado ha defendido las manifestaciones convocadas en toda España y ha hecho un llamamiento a la ciudadanía del país para que las calles se llenen en señal de protesta: "Pido a la gente que acuda porque no son manifestaciones con un fin partidista. Le pedimos a toda España porque esto no va de colores políticos, va de que los ceutíes podamos disfrutar de la normalidad, nuestros derechos y nuestra dignidad como territorio".

Además, le ha mandado un mensaje a su partido: "Nadie me va a quitar mi derecho a manifestarme libremente porque estamos en un país democrático. Si el partido quiere politizarlo, tiene un problema porque le está dejando todo el espacio a la derecha y a la ultraderecha"

Sobre la encuesta publicada, Melchor León ha sido claro: "Si el Gobierno de tú propio partido, que es el que tiene competencias, no solucione la grabe crisis territorial que estamos sufriendo, nos afecta a todos porque esta encuesta ha salido de Ceuta, pero nos va a repercutir a todos. El Gobierno de Ceuta ha actuado mal y tarde".