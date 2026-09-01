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El Gobierno de Ceuta ha decidido este lunes posponer el inicio de la actividad en dos escuelas infantiles de titularidad municipal, a las que acuden niños de 0 a 3 años, ante la situación que se está viviendo desde la entrada de miles de personas ilegales procedentes de Marruecos.

Ante esta nueva medida, la cual señala todavía más la falta de normalidad en la ciudad autónoma, 'La mirada crítica' ha hablado en directo con Encarna, una madre ceutí que, como no podía ser de otra manera, ha mostrado su indignación con lo que está sucediendo.

"No voy a llevar a mi hija al colegio porque esto es España y los niños aquí van libremente. Mi hija no tiene que ir por la calle con las autoridades como si fuera una delincuente porque los delincuentes son los que han invadido la frontera", ha destacado Encarna Segura.

Se trata de las escuelas infantiles Nuestra Señora de África y Juan Carlos I las que no iniciarán su actividad lectiva con alumnado al menos hasta el próximo 28 de septiembre. Sin embargo, la escuela La Pecera sí abrirá sus puertas el próximo 8 de septiembre, igual que las concertadas, explican fuentes del Gobierno de Ceuta.

Esta decisión choca con la tomada por el Ministerio de Educación en el caso de los centros educativos a partir de tres años, que comenzarán el curso el 8 de septiembre

En el caso de la Escuela Infantil Nuestra Señora de África, se están ultimando los preparativos para su apertura, incluyendo la limpieza, la colocación de mobiliario y los últimos detalles de puesta en funcionamiento.

Por su parte, la Escuela Infantil Juan Carlos I permanece pendiente de la conclusión de los últimos trámites administrativos relacionados con la adjudicación del servicio.

La Consejería trabaja para que ambos centros puedan abrir sus puertas con todas las garantías de seguridad, calidad y normalidad, agradeciendo a las familias su comprensión y colaboración.