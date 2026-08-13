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Pepi, vecina de Ceuta, ha protagonizado un momento especialmente destacado de la visita de Margarita Robles a Ceuta, tras su conversación en la calle. Esta mujer ha explicado para 'La Mirada Crítica' que aprovechó su encuentro con la ministra para explicarle, enfadada, el malestar de los ceutíes: "Nos han tenido abandonados y nos hemos sentido maltratados". Sin embargo, el encuentro ha cambiado de tono cuando Robles se ha acercado a ella y ha mostrado una actitud cercana. Pepi ha reconocido que se ha sentido desbordada y ha asegurado: "Me he venido abajo y me he sentido muy reconfortada".

La vecina ha contado que ha vivido días de enorme tensión por la situación y ha explicado que ha regresado a la ciudad porque la incertidumbre la ha desbordado. Pepi ha relatado que ha adoptado medidas excepcionales porque se ha protegido: “He tenido mucho miedo y he vivido un sinvivir”. Ante Robles, la vecina ha reclamado más presencia militar en las calles y ha insistido: “Nos hemos sentido indefensos y hemos necesitado el apoyo del Estado”. La ministra ha escuchado y ha transmitido tranquilidad. Pepi ha afirmado que Robles le ha asegurado: “Hemos puesto los medios necesarios”.

Pepi, vecina de Ceuta, ante la promesa de Robles de sacar al ejército si una avalancha volviera a suceder: "Sí, me lo ha asegurado y yo la creo. Totalmente la creo".

Tras el encuentro, Robles mantuvo el contacto con Pepi y la llamó después. La vecina ha contado que la ministra le preguntó cómo se encontraba y han mantenido la comunicación. Pepi ha destacado que ese gesto le ha dado seguridad y ha resumido su petición: “Hemos estado medianamente tranquilos y hemos pedido el respaldo del Estado”. También ha reclamado que las autoridades hayan reforzado la protección ante nuevos episodios y ha añadido: “El Ejército tiene que estar en la calle ante otra avalancha”.

El testimonio de Pepi refleja la sensación de abandono y la preocupación por parte de los vecinos de Ceuta, quienes reclaman protección y respaldo. Por su parte, Margarita Robles tiene en sus manos la "promesa" que le ha hecho a Pepi para mejorar la situación de Ceuta y garantizar la seguridad de sus vecinos.